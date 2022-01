Mas y mas pueblo por ripara cu oposicion den su totalidad tin un agenda politico palabra caminda constantemente ta sali ataca cu e unico meta pa desacredita gobierno y tur e profesionalnan cu ta aconseha y traha riba diferente tereno. Si no ta Crisisteam, ta WEB y ultimo dianan ta DOW y DNM. Den nan wega politico nan no ta ni para keto un rato na e impacto y of consecuencia di nan actitud iresponsabel y tin ora asta infantil. Consecuencia no ta pa MEP of RAIZ, consecuencia ta pa nos pais. Impacto riba pensamento y decision di futuro inversionistanan manera tabata e caso caminda a ataca Eagle LNG den sala di Parlamento, impacto riba e cuerpo di profesional cu ta forma parti di crisisteam of DVG cu ta traha incansabelmente y awor riba e profesionalnan di DOW y DNM cuestionando nan trabou di control y supervision y creando panico door di mal informa. Pa trece claridad, informacion corecto, y presenta e solucionnan concreto, Presidente di Parlamento a invita Minister y DOW pa un encuentro publico pa trata e situacion di nos RWZI un biaha mas. Mi ta bisa un biaha mas pasobra Gobierno a elabora caba riba e situacion, e urgencia y e solucionnan na caminda pa loke ta trata RWZI durante tratamento di presupuesto di DOW dia 21 di oktober 2021. Alabes den oktober y november 2021 durante un rueda di prensa hopi amplio ya DOW y DNM a trata RWZI y e Carmabi rapport. Aña ta habri y oposicion ta haci como sifuera ta anan ta sacando e noticia y e rapport. Riba dje cu un draaiboek hopi destructivo, infantil y iresponsabel, sin importa e impacto y consecuencia grave pa nos industria turistico. Durante di e encuentro publico cu a tuma lugar awe, 27 di januari 2022, pueblo mes por a constata y conclui e falta di seriedad di parti di oposicion, pasobra teniendo nos expertonan den sala, dos fraccion no ta ni haci un pregunta. Interes duidelijk no ta pa busca of tende di e solucionnan pero mas bien kier sigui hunga wega politico lubidando cu un di nan ta co-responsabel di e situacion actual. Otronan den prensa ta haci mofa di e situacion y crea panico cu un postura basta arogante y fuerte y den sala di reunion tiki ta e preguntanan critico cu nan tin y sigur nos por conclui cu si nan a haci nan preguntanan prome cu a sali haci show, e contestacion di awe lo a enfatisa cu e show cu nan a haci tabata innecesario. Oposicion a bin ta cuestiona y critica den prensa y awe tabatin un postura di pushi manso.

