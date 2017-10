Oposicion ta pidi pa refinaciamento di debe externo di Venezuela

CARACAS, Venezuela- Oposicion Venezolano a pidi pa e gobierno di Nicolas Maduro pa refinancia e debe externo. Esaki lo evita cu e mas di 3.5 miyon dollar cu e pais lo mester paga na final di October y November no lo bay a sacrificando importacionnan y haciendo e situacion di e escasez mas grave ainda.

“Ta un proposicion cu nos ta bin cun’e awe (diadomingo) cu, na e momentonan aki, e debe wordo refinancia y pa no castiga e Venezolanonan mas pa “cumpli cu banconan y e “bondholder” nan, segun e presidente di Parlamento, den man di oposicion, Julio Borges.

Gobierno di Venezuela mester cumpli cu su obligacionnan financiero den e proximo simannan pa evita di cay den suspension di pago. SegĂșn algun experto, e gobierno ta acumulando divisa pa paga, door di no bende dollar na e importadonan di cuminda priva y tambe otro productonan.

Estado Venezolano tin desde 2002 e monopolio legal den benta di divisas. Empresarionan Venezolano a denuncia di a ricibi dollar for di estado for di luna di Augustus.

Borges a pidi pa “refinancia e debe pa por tin placa pa cuminda”, ademas di un reforma profundo di e economia cu lo contribui na “bienestar di e Venezolanonan”.

E dirigente opositor a exigi tambe e apertura di un canal humanitario cu lo permiti e entrada di alimento y remedi cu algun pais a ofrece, pero cu e gobierno Venezolano a nenga di acepta.

