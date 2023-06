Na Renaissance Convention Center lo tuma lugar e Job Fair Aruba Food & Beverage association hunto cu DPL, riba dia 13 Jun 2023 di 11am te cu 7pm. E Job Fair aki ta un oportunidad unico y directo caminada bo lo tin acceso pa bo por papia cu e doño di trabao directamente of e persona encarga. Normalmente e personanan cu ta busca trabao ta bay DPL y esaki na su memento ta intermedia pa e persona por haya lo cual e ta busca den sector laboral.



E Job Fair no ta solamente pa e personanan cu ta inscribi na DPL tur hende por participa y esnan cu tin trabao pero nan ta desea di haya un otro trabao of drenta den e area di food & Beverage por asisti riba e dia mensiona lo tin 50 restaurant presente.