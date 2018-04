Oportunidad pa compra di dryfit shirt di St. Paulusschool reunion

Diasabra, 21 april 2018, for di 4 or pa 6 or di atardi, lo tin dryfit shirt disponibel pa bende. Na Playa esaki lo ta dilanti IBISA na Playa y na St. Paulusschool na San Nicolas, for di 4 or di atardi pa 7 or di anochi.

Abo ciudadano, bo tin yiu, subrino of nieto cu ta bay St. Paulus School? Cumpra bo shirt y participa na e caminata hunto cun’e. E alumno acompaƱa por join FREE, basta e tin su uniform di scol bisti!

Haci uzo di e ultimo chens pa registra y cumpra shirt diasabra pa e 3Day 5K FUN Walk&Run di Paulus School Reunion.

Prijs pa tshirt dryfit lo ta di AWG. 20.-

Comments

comments