Opleiding di Arumil ta consisti di diferente fase

Korporaal Isei, opleidingsinstructeur di e miembronan nobo den Arumil. E ta splica kico ta e procedura ora cu e hobennan nan wordo recluta, e diferente fasenan cu nan mester pasa door di dje.

Ora cu e hobennan wordo recluta, nan ta bay cu nan Corsou. Ayanan nan lo bay haci un sport test prome cu nan cuminsa cu e opleiding mes. Esaki ta pa nan test nan condicion fisico. E opleiding ta parti den fase. E prome fase ta “enkelband drills”. Nan lo siña tur cos kico ta come di bebe den veld. Con pa traha nan cuminda, unda nan tin cu wak,ki mata tin rond, cu nan no por bay drumi bou di un mata corta, cu ora awa yobe bo por wordo herida. Den enkelband drill nan ta wordo siña pa nan ta mas fuerte.

Korporaal Isei a sigui bisa cu nan Corsou nan ta cuminsa di biaha cu e sport test. Den e delaster siman prome cu e caba cu opleiding, ta haya e “Fine Ex”. Den e ultimo temporada ta haya examennan cu nan mester someti na dje. Tin hardlopen, tin sport test, tin speedmars tambe. E veld examen ta consisti di cu e hoben tin cu core 10 km.

Tin e mars tambe cu ta 25 km cu 30 kilo ariba lomba. E ta un opleiding hopi pisa. E nivel ta cumisna aboa y e ta sigui subi. For di dia cu e hoben drenta e opleiding, pa ora e siman yega di Fin Ex, e hoben ta cla pa e examen.

Si acaso e hoben su stimulacion cay of cu e no kier sigui mas, Korporaal Isei a bisa cu nan tin un “plan van aanpak”. Nan tin un manera pa stimula e hoben. E problema mas grandi den e opleiding ta cu e hobennan ta haya falta di famia, nan pareha y nan yiu. Esey ta e problema mas grandi. E opleiding ta uno duro, nan no tin conoci rond di nan. E ta manera un mundo nobo. Pero si e hoben perde su stimulacion, nan lo papia cu e hoben, dun’e un push pa e por sigui.

Nan por duna yudansa den e parti fisico, pero den e parti emocional si nan no por yuda e hoben. Nan ta haci nan best toch pa stimula e hobennan pa nan keda den e opleiding y sigura nan futuro, segun Korporaal Isei a relata.

