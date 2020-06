Opinion y pensamento di Drs Cinthy De Cuba referente Black Lives Matter

Despues cu un situacion a manifesta tocante abuso di poder, di parti cuerpo policial y e matansa di hendenan color scur na Merca, mi a haya mi mes ta para keto un rato y refleha.

Mi a sinti mi mes hipocrita, ora mi ta grita cu ful mi pulmon #blacklivesmatter y cu mi ta join e lucha, sin brinda un grano di arena pa un cambio ariba mi propio isla, Aruba!

Mi a crece ariba un isla na unda ‘colorism’, discriminacion a base di color, ta biba den pleno desaroyo entre cada ser. Na unda ta okay pa bisa, cu pa bay pariba ta peligroso, cu bo tin cabey malo, pa bo no drenta den un relacion cu un hende cu un color di cuero mas scur paso bo ta daña bo rasa (y asina por sigui menciona…). Un isla cu ta dividi.

Prome cu ami por grita y apoya e lucha andando na Merca, mi ta sinti e necesidad pa sea honesto y atende na e hecho di con ariba un dushi isla, nos One Happy Island ta masha normal pa discrimina y sconde tras di nos creencia, religion y nos privilegio.

Kisas a bira tempo pa nos cuminsa siña otro con pa stima. Siña con palabra y un simpel “joke” por haci hopi dolor. A bira tempo pa elimina e forma di papia y comporta di husga, ofende of insulta cualkier persona of grupo, sea cu of sin intencion, for di nos bida diario. Ta tempo pa brinda un educacion liber di prehucio.

Awor ta e momento pa pone un spiel nos dilanti, wak den nos mes y stima nos mes pa con nos ta, no mas ni menos cu otro. Pa stima nos prohimo of sea balora e ser humano y asina tuma pasonan pa bay padilanti. No dividi, pero uni! E ta cuminsa cu ABO!

Mensahe di: C.D.C y C.J.C pa nos dushi isla! Lanta ariba!!! Cinthy De Cuba

