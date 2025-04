Aruba ta birando un pais sin principio moral door di politiconan cu ora ta cumbini nan tin corupcion ta acusa otro ta caba cu otro votador nan ta bira ciego tambe tras di nan partido, ora un famia humilde haña un notificacion di departamento di impuesto ta dune te tanto tempo pa cuminsa paga of ta pone beslag riba e pober famia.

Awe tin un politico cu pa aña ta den parlamento y tabata e minister kico a pasa cu no a manda notificacion p’e bin paga loke debe y awe cu tur cos ta sali na cla kier haci manera cu ta impuesto ta fout no e politico falta di respet y moral pe pueblo pagado di impuesto ta manera ami por paso mi ta politico den parlamento.

Ta ora pa institucion nan cu di berdad ta para critica tur cos lidernan sindical sali y mustra e gobierno actual cu Sr De Meza no por bira minister paso lo ta un falta di respet pa norma y balora nan di integridad y bon gobernacion.

Aruba no por acepta sin mas cu un representante di pueblo den e organo mas halto di nos pais cu tin traha ley y zorg pa nan wordo implementa na bienestar di pueblo mes no ta cumpli. Si partido Avp di berdad kier drecha loke a bay robes ultimo tempo cu politico nan manera Paul, Benny, ta bon pa manda e señal cu cla cu De Mesa no lo bira minister y lo duna un di e otro hobenan riba e lista e oportunidad basta cu hunga cu inteligencia di e pueblo aki cu ta keda forza algo cu ta tolamente robez pa comoda De Meza pero den tur esaki ta pueblo ta straña cu Mr Sra Gerline Croes cu ta forma parti di e gobierno aki no a mustra su partner cu nan lo no acepta e falta di respet norma y balora contra pueblo cu a duna nan mandato pa trece cambio.

Si di Berdad Futuro kier mustra cu nan ta e politica di futuro pe pais y kier t’ey pa siguiente momentonan, esaki te momento pa demostre cu integridad di respet pa pueblo mester ta riba poder politico pa funcion.