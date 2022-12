Cu hopi asombro nos a tuma nota di Sr Mike Eman dilanti di hospital ta papia di AZV y Hospital ki berguensa e persona aki cu antes tabata 8 aña como prome minister bou di Dje twt tin 2 minister di Salud cu ta bin di profesion medico kico nan hasi pa salud publico ? Awel recorda Sr Eman cu su prome minister di salud publico Visser a zorg pe monopolio di remedi keda pa su botica nan gana dineral riba costia di pueblo anto awe bo kier bin papia cu gobierno ta abusa di pueblo unda bo tabata pa para bo minister di salud Visser pa tur e remedinan cu el a kita for di lista di AZV e tempo ey pa su propio ganashi ? Sr Mike Eman bo di 2 minister di Salud Dr Schwengel niun dia a y por a maneha drechi paso boso a corta su hala ora el a bisa boso cu e construccion di Hospital no ta bon y cu e no ta para responsabel pa loke ta tuma luga cu e construccion di hospital. Awe Sr Eman kier bin cu su cara di fariseo bin papia di cuenta cu pueblo tin cu paga pa remedi mientras cu pa basta tempo caba pueblo ta sufri cu e AZV aki cu a wordo pasa den parlamento den un fin di aña manera ladron di anochi door di gobierno di Sr Eman su ruman mayor.

Pueblo kier pidi Sr Mike Eman e siguiente biaha bo bin para dilanti hospital splica nos con ta bay investiga e construccion di hospital cu ta costa pueblo 3 biaha mas hopi cu si a traha un hospital total mente nobo