Opinion Publico: Grupo anti vacuna

Aruba no a keda afo cu e plan pa vacuna su hendenan, mescos cu mayoria pais na mundo. Gobierno ta escalando e mercadeo pa haya mas tanto hende vacuna cu ta posibel. A tuma nota cu hasta companianan priva ta menasando nan empleadonan pa nan tuma e vacuna y bin cu prueba di esaki, sino nan ta perde nan trabou. Otro banda tin hende cu ta pro e vacuna ta balotando y bully esnan cu ta contra e vacuna. Na Aruba tin un presion enorme actualmente riba esnan cu no kier vacuna. Niun caminda ta tende politiconan, cu si ainda nos hendenan tin e libertad pa haci nan escogencia. No ta tende niun politico, duna su opinion basa riba sciencia pakico e vacuna lo ta miho cu un persona su sistema inmunologico. Cual e grupo cu ta contra ta basa su mes. E grupo di hendenan na Aruba cu no lo vacuna, ta hiba e certesa cu e vacuna actual ta debilita e sistema inmunologico original di por combati tur virus of variantennan cu lo aparece. E grupo di Arubianonan cu ta contra e vacuna, tambe ta hiba e pensamento cu naturalesa ‘Healthy Lifestyle’ mes ta hisa e sistema inmunologico y ademas cu ayudo di yerbanan herbal ‘remedi tera’ mes por juda e curpa bringa contra Covid 19. E grupo di Arubianonan cu no kier vacuna, kier pa gobierno sali y duna respet na e derecho cu nan tin. Pa descurasha companianan y otro hendenan pa STOP imediatamente cu nan menasa di kita trahado for di trabou cu no kier vacuna. Pa STOP cu bullying. Pa respeta cada hende cu ta biba riba e baranca aki nan opinion y nan derecho y libertad di escogencia. Aruba ta un pais liber di opresion politico, ban no cuminsa awor pa motibo di un vacuna.. Eleccion ta den porta y opinion di tur hende ta conta.. Asina e grupo cu ta contra di vacuna, cu ta conta di mas cu cientos di persona aki na Aruba ta sinti. Pa respeta nan opinion y decision, mescos cu nan ta respeta e opinion y decision di esnan cu ta pro e vacuna. Ademas no tin nodi haya miedo di esnan no vacuna y tur e muchanan bow di 18 aña, si echt bo ta kere cu e vacuna lo libra bo di e virus. Pues no laga nos no bira enemigo di otro, menos cuminsa un polemica pa

motibo di un vacuna. Aruba ta di nos tur y hunto den armonia y paz nos lo vence cualkier tipo di menasa cu ta bin di afor. No laga nada dividi nos. Nos tur tin e mesun derecho y libertad, ban respeta otro. Den nomber di tur esnan cu ta contra pa tuma e vacuna. Cual ta demasiado pa menciona .. Danki tambe !

