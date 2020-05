Opinion Publico: Dicon tin tanto odio y desprecio contra nos piscadonan?

Ayera a por a wak un otro articulo mas unda ta persegui contra un piscado. Den e caso aki, un tirado di pisca. Nos tur ta piscado. No ta haci diferencia ki modo di pisca nos ta prefera y nos tin di uni pasobra e odio y descriminacion contra piscado ta dimas.

Tuma e caso di ayera. Un “hende” ta yama contra un piscado. Polis ta tuma tur su tempo y cuminsa persegui e piscado. No por mira e piscadonan. E “hende” ta insisti y ta guia e polisnan. E polisnan ta saca e unico boto di polis cu su 3 motornan di 225 horsepower for di playa, te na westpunt pa haci un buskeda. E “hende” y un batayon di polis ta busca manera ta fin di mundo pa haya e piscado. E boto di polis ta hasta duik pa busca su supuesto harpoen.

Ma bon, ta crimen no tin riba e isla aki cu tanto esfuerso y drama tin di ser haci pa un piscado cu ta tira 2 pisca? No tin choller ta kibra vitrina? Ke hubo di e bendedonan di droga? Bo a yega di wak polis ta pone tanto esfuerso y placa di pagado di belasting pa combati esaki? Ki hubo pa e tantisimo casonan di coremento burachi? Bo a yega di tende tanto rabia pa persegui y atrapa esakinan?

Mi no kier cuestiona Polis/Kustwacht, paso ta nan trabou nan ta haci. No por rabia, zundra contra Polis of Kustwacht, paso nan ta obliga di actua conforme ley existente y ta nan trabou e ta. Por cuestiona si, dicon apesar cu e Minister di Husticia aki, mescos cu tur cu tabata tin e puesto prome cune, a bisa bon cla ATROBE cu no lo persegui y cu lo cambia e ley, cu ta pone tanto prioridad riba casonan asina. E ta un frustracion pa piscado, cu desde 2001 ta bringando pa cambia e ley, compronde cu e Polis/Kustwacht ta djis haci su trabou ta bira cada biaha mas hopi paso ta bisa algo, pero ta actua otro. Piscado ta frustra paso pa hopi tempo ta pidi pa adapta e ley. Hopi tempo piscado ta tende promesa cu lo cambiele. Tabata Booshi Weever, despues Benny Sievinger, awor ta Andin Bikker. Hopi tempo caba ta primintiendo di cambia e ley. Pues ta casi por cuestiona cu ta manera pa malo awor diripiente kier haci e cos aki bira un drama? Dicon? Ki rabia tin riba e piscadonan constantemente? Kico exactamente ta e daño cu ta ser haci? Con mata un tribon of tira cu harpoen por ta mas malo cu atraco, ladronicia di auto, pedofilia, corupcion den tur posicion di bachi cu dashi y otro crimennan mas pisa? Dicon ta persegui, na mi parecer, e chikito pa su crimen chikito mientras tin tanto otro cos pa enfoca husticia ariba?

Ta cos di duna piscadonan rabia noh? Piscadonan ta cansa di e descriminacion y stigmatisacion contra nan. Piscadonan a cuminsa ta perde pasenshi. Nos forma di papia no tur ora ta esun di mas nechi. Nos vestuario no ta bachi cu dashi of den style. Nos no ta gusta camara cu microfon, ni bay den prensa. Ta nos ofishi nos kier haci. Stop di persegui piscado constantemente. Nos no ta e malonan! Nos ta humilde. Trahado! Laga nos na paz. Laga nos traha pa nos pan den forma honesto! Un tribon of dos pisca tira cu harpoen, di berdad ta caba cu nos naturalesa pa gasta tanto energia y placa den persegui pober piscado?

Mi ta bolbe pidi gobernantenan y politiconan local pa lanta para y drecha e fayonan den e leynan contra piscadonan. E leynan pa complace tratado internacional, ta perhudica nos piscadonan humilde. Poco yiu di previlegio ta grita duro contra nos no por ciega tur hende cu tin hopi inhusticia contra piscado. Paso tin ora nos ta papia menos bunita den nos rabia, no por keda teni contra nos pa semper. Tanto energia, tur gasto envolvi, discordia, insulto, etc. djis pa cambia un ley cu ta den man di gobierno y di pone un balansa husto entre piscamento y proteccion di naturalesa. Ban pone man na obra!

