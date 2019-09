Opinion Publico: Costo di aparato gubernamental

Opinion Publico: E ta un hecho cu e aparato gubernamental ta costa Pais Aruba mas placa cu e ta produci. Na tur Pais, Hulanda inclui, a cambia e opzet di ambtenaar. CAFT a duna indicasion nan fuerte cu esaki ta e problema principal na Aruba.

Yamando e arkitecto di e privatisasionnan un ladron ta simplemente un acusasion sin base. Anto vooral si no ta pone e argumentasionnan pakico ta considera esaki como acto di ladronicia.

Poniendo un dienst of directie riba afstand di gobierno Y laga nan mes crea nan propio fondo ta e motibo principal pakico un politico ta tuma desishon nan asina. Pasobra, asina so por garantisa I sigura nan existencia sin perhudica pueblo door di usa nan plaka di belasting pero tambe dunando e empleado un chance pa ta mas productivo.

Esaki ta un ladron?

Si nos tuma nota di e significacion di LADRON na ingles: a person who steals another person’s property, especially by stealth and without using force or violence.

Pregunta mester ta unda a horta propiedad di gobierno, cu acto nan sospechoso y secretivo cual netamente ta loke ta haci e acto di hortamento.

TPEF ta un di e mihor ideanan pa pais Aruba, awe por gradici TPEF cu nan por paga asta trabounan di infrastructura.

ANSA su privatisasion a zorg pa por trece dividendo bek pa pais, ora cu prome cu esey e tabata costa pais so.

TPEF ta deriva di ATA y ATA ta literalmente e rescate di nos isla. Un isla cu na 1986 mester a buska manera nan pa yega na nan propio fondo I introduci un pilar di economia stabil.

Imagina si awe ainda esaki no tawata genera placa pa pais, pero juist ta costando, pasobra no a atende cu e debe, cu e dienst non productivo aki den pasado? E ora ey, ta con otro lo nos isla ta?

Toeristenbureau Aruba a exsisti di trabou duro di un comision. Di esaki a crece, pero logicamente e trabounan di e bureau aki a encera mas recurso, mas productividad, mas eficiencia I es mas no ta rol publico mas riba un cierto momento.

Cu esaki no a keda nada otro pa privatisa ATA. ATA ta e prome privatisasion cu a introduci otro ideanan pa cu e personeel, den un sociaal plan completamente renoba, en comparasion cu otro privatisacion nan. Un departamento cu twt core cu debe den miyones 8 aña pasa pa un identidad di autoridad exitoso cu fondonan di reserva.

ATA awe ta e un pilar entre tur e NV nan publico cu tambe ta duna bek dividend back na pais Aruba, en cambio di loke e tabata juist creando debe pa pais Aruba.

Aruparking y Arutram no ta e motibo dicon caya grandi a bay atras, loke si por bisa ta cu e formula cumi a conduci na caya grandi sera, ta ensera mas cu simplemente e hecho cu e caya ta sera. Tin mas aspecto. Aruparking ta un manera eficiente pa organisa parkeo asina Aruba por ricibi fondo di su propio tereno enves di leen e uit pornada cu asta juist e consecuencia nan negativo pa e negoshi nan, manera cliente nan cu no por encontra un lugar pa parkeo y lo dicidi di bai otro shops. E formula pa drecha caya grandi back no ta sinta na solamente parkeo.

Serlimar, cu a ser hereda as is, a bai riba su mes, y a ser hereda, cu trahador nan den estado di ambtenaar, es mas ningun politico a durf cobra e afvalstofheffing ni tampoco durf cobra e prijs cu ta poni den e ley di Serlimar, ningun politico a durf laga Serlimar opera berdaderamente riba su mes manera e mester tawata. Na final ora cu parkietenbos su landfill a bira un calamidad pa e pais, a kore pusha un tarifa sin mas, sin organisa otro solushon nan.

Aruba ta cla pa separa nan sushi? Nos no por ni bai dump benta sushi ta prefera benta den mondi. Aruba ta cla pa baha nan consumo di plastic? Ta prefera keda cumpra boter di awa enbes di reuza y yena. Ehempel nan di pakico no por introduce esaki ainda, pasobra Aruba ainda no ta cla pa ta disciplina suficiente. Pa kita e trabow aki di e cuidadano, y duna Serlimar e berdadero chance pa opera manera nan mester ta, cu tarea nan cu ta sin mas keda publico, y acomodando otro compania nan, ta introduci juist cambio nan den ley pa asina porfin trese un solushon riba termino largo.

Dus no, e no ta e ladron. E ta e unico politico cu ta e berdadero arkitecto di privatisa, pone eficiencia y productividad den sectornan cu tin cu sirbi pais aruba.

Ta tuma un mente educa, menos infantil pa comprende esaki. RAIZ, mi a verwacht mas di boso.

