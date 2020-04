Opinion Publico: Carta habri na tur sindicato di sector publico

Como un empleado preocupa mi ta pidi tur e sindicatonan di sector publico pa por fabor duna contenido na e palabra solidaridad y pone interes di Aruba na prome lugar.

E aporte financiero cu Gobierno ta pidi boso, ta un aporte temporal. E aporte ta necesario pa por ricibi e zachte lening di Hulanda y alavez ta necesario pa mantene sector priva na bida te ora situacion cuminsa normalisa.

Tin posibilidad grandi cu boso resistencia pa coopera cu e aporte financiero temporal lo tin como consecuencia cu sector priva lo cai den otro y cu aki un par di luna, boso propio miembronan lo no cobra salario of lo cobra un parti so di nan salario. Un otro scenario ta cu Gobierno lo introduci un impuesto di solidaridad di kizas 30% of mas. Por fabor ten cuenta cu boso lo keda personalmente y moralmente responsabel pa tur e mama y tata di famia cu lo cai den un abysmo financiero a consecuencia di boso desishon.

No ta di awo, pero ta hopi anja caba a bin dilanti cu mester corta den e gastonan di personal di Gobierno. Pa no tin duda mi kier subraya cu ta trata primordialmente di boso propio gasto di salario y overtime. Tin demasiado ambtenaar y riba dje tin trahamento di overtime na gran escala. Kiko boso a hasi ultimo anjanan pa baha gasto di overtime? Pa no papia mes di AO. Den sector priva, no tin pagamento di overtime. Bo ta keda traha “until the job is done”! Envez di defende of tolera e “kartel di overtime y ao”, lo ta bon pa cuminsa mustra boso miembronan riba nan responsabilidad como empleado publico. Antes e funcion di empleado publico tabata un funcion di honor. Awendia e ta un funcion degrada. Na mi opinion, e sindicatonan ta co-responsabel pa e mal imagen cu e funcion di empleado publico tin awendia. Envez di para pa integridad y bienestar general, a defende interes personal y sinberguensura. Awor ta boso chance pa recupera boso imagen.

Pa tur claridad, mi ta un empleado di sector collectivo, dus mi sa di kiko mi ta papia.

Falta algun dia so mas pa e fecha di 1 mei 2020 jega. Si boso no jega na un acuerdo prome cu e fecha ey, di awo caba mi ta pidi e sindicato cu bandona sala ultimo pa por fabor paga e luz.

Un empleado preocupa.

