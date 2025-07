Integridad di nos institutonan democratico ta basa riba un principio fundamental: separacion di poder. Ora un miembro di Parlamento, e organo di control mas halto den nos sistema, ta bai forma parti di e gobierno, tras di cortina, nos no tin un gobierno transparente mas, pero un sistema politico pa apariencia, cu ta mina confiansa di pueblo den nos sistema politico.

E minister nobo di Infrastructura, Energia y Comunicacion, señor Herde, a bisa abiertamente cu e lo uza e expertisio di miembro di Parlamento Mike de Meza den su funcion como minister. Mike de Meza tabata un candidato pa minister, pero no a pasa e screening segun e Ley di Integridad di (candidato pa) ministernan. E resultado di e screening ey tabata cla: e NO por ocupa un puesto di minister aworaki.

Pero awor e minister nobo, kier laga e persona cu no por bira minister oficialmente, bai goberna toch y influencia decisionnan di gobierno via un “rol informal” tras di cortina. Esaki ta totalmente inaceptabel.

Nos Constitucion ta prohibi esaki!

Articulo III.7 di nos Constitucion ta prohibi un miembro di Parlamento pa ocupa un funcion den gobierno. Esaki ta pa evita conflicto di interes y pa garantisa cu control riba e gobierno ta tuma lugar den forma independiente y sin presion. Ora un miembro di Parlamento ta bai participa den e decisionnan di gobierno, maske ta djis “pa duna conseho”, e regla aki den nos Constitucion ta wordo viola. Con nos por confia cu e parlamentario por controla y hasi su trabou como parlamentario riba un ley cu e mes a conseha e minister riba dje?

Un minister vulnerabel!

Minister Herde ta pone su mes tambe den un situacion hopi fragil y vulnerable. E ta cuminsa su periodo ministerial cu un forma di trabou cu ta contra tanto e espiritu como e letra di nos Constitucion. Si despues resulta cu “su” decisionnan a wordo influencia pa e parlamentario, e daño politico no lo ta pa e consehero so, sino principal pa e minister mes. Esaki ta hasta merita un mocion di desconfiansa contra e minister.

Kiebro di integridad

E Ley di Integridad di Ministernan ta existi pa un motibo, pa protehe pueblo contra mal gobernantenan. Si un persona cu no pasa e screening, toch ta haya oportunidad pa manda den e ministerio via un porta di patras of tras di cortina, nos ta bira testigo di un debilitacion di nos sistema legal y kiebro di integridad.

Conclusion

Fraccion di MEP lo sigui pone e tema aki riba mesa. Si nos laga e ley wordo trata djis como un formalidad, e pueblo lo perde confiansa den un gobierno. Y no lubida cu ta apenas 300 voto di diferencia a crea e constelacion actual di gobierno.

Nos mester tin e balor di sirbi pueblo cu integridad, y no simplemente pa lealtad politico!

Evelyn Wever-Croes