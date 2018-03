Operadornan di watersport tambe ta forma parti di e industria turistico

Tin problema ariba beach y esaki mester wordo regla y trece orden aki riba. Hotelnan semper ta keha di e companianan di watersport, pero nan tambe ta forma parti di e industria turistico. Operador di e compania Aruba Dreams Tours Sr. Rudy Peasch ta splica.

En berdad cu tin problemanan na e beachnan unda mester regla cierto cosnan y pone ordo. Tur hende ta di acuerdo cu esey, den caso puntual di Sr. Paz e ta splica cu ta conoce e ley y cu e tin tur su verguning na regla. Semper el a traha cu tur cos na ordo.

Pero toch reglamento nobo a bin pa pone ordo, siendo hopi cu mas compania a bin y tin otronan bezig pa drenta den e negoshi tambe y beach a bira manera free for all. Sr. Paesch ta un persona cu hopi aña den e trabao aki. Semper hotelnan high rise ta keha di e companianan di watersport siendo cu nan tambe ta forma parti di turismo. Awor aki autoridadnan kier a bin pone ordo y door cu e compania aki lo ta traha di hopi aña caba y ta traha cu hopi volumen den cantidad, y tambe e ta hopi conoci pa e turistanan, Sr. Paesch ta señala cu no ta su compania so ta ocasiona e desordo.

E movecion ta unda e accion ta. Banda di hotelnan high rise tin mas cantidad di turismo, pa cual su compania tambe por cumpli cu su obligacionnan.

Aruba Dreams a wordo hala pa Eagle Beach no a keda contento cu nan a mand’e pa Eagle Beach. Pero e no haya un otro opcion y pa e por haya su verguning e lo mester bay cuminsa di nobo cu su negoshi na Eagle beach.

Waters sports na Aruba no por bay na un solo central, pero lo mester ta ubica unda movecion lo ta banda di hotelnan grandi, segun Sr. Rudy Peasch cu pa varios aña caba e tabata tin su luga ey banda. Pero el a cuminsa muda su negoshi y e ta spera cu e negoshi bay bon aunke cu tin un ambiente diferente. Ya tin hende banda di Eagle Beach cu a cuminsa keha contra di e operadornan nobo cu a wordo manda pa Eagle Beach.

Den e precario nobo cu a sali, ta pone un maximo di p.e. 6 parasol y 12 stoel pa dia. Pa Sr. Paesch, ya caba tin operadornan cu ta viola e beleid nobo aki. Pero tur dia e cifra aki ta wordo surpasa den number di guest.

Finalmente, Sr. Paesch lo sigui e instruccionnan di gobierno y como accion di buena fe nan lo muda pa respeta e decision di hues, siendo cu esaki lo ta e negoshi cu e ta biba di dje y lo keda pusha pa trece su clientenan y lanta e compania bek. Pero en caso cu e negoshi no bay bon un apelacion lo bay na gobierno pa e compania aki haya su luga bek ya cu e ta considera cu nan a tuma un decision inhusto contra dje.

