For di dialuna anochi laat Marina Hulandes ta riba lama cu diferente accion dialuna anochi laat manece diamars a yega Curacao despues di un accion riba lama caribe. Otro barco di marina cu tambe tabata riba lama a sigui debi cu a haya varioa tip di botonan saliendo di zuid cu cargacion di droga. A logra intercepta otro señal via radar y a sigui nan tras. A start un persecucion for di atardi y asina logra para e boto. A haci detencion di un homber. A tuma tur e bultonan di droga den beslag. Prome cu 8or e barco marina Hulandes a yega Aruba hunto cu helicopter cu vigilancia di halto y asina e procesonan a sigui. Masnoticia tabatin esaki full cubri for di ora e barco a marca na pier Kazerne. Dog Catcher a presenta y bay cu e detenido pabou. Team di aresto pasa di 9 or a keda activa y a yega Kazerne unda asina a escolta e droganan pa un deposito di polis.