Operacion di boilernan ta dificil y basta mantencion pa dia

Sr. Oduber a comenta si nos sigui cu e boilernan e parti di e operacion ta dificil pa sigui mantene pasobra e boiler su operacion durante dia ta subi baha, y vooral cu WEB a bay den energia renovabel di biento y solo y no ta stabil y ta fluctua hopi. Door di e ta fluctua e boilernan cu ta mas grandi y actualmente ta keda usa pa controla e frequencia door di esaki ta subi baha den nan capasidad.

Y esaki bo ta haya e kimamento di e fuel no ta optimal na tur momento y e boiler nan operacion debi cu e fuel ta pega na e tubonan den e boiler mes y ta haya cu tres dia pa dia mester blas steam den e boiler anto esaki ta pa los e fuel cu no a kima bon y esaki ta locual bo ta mira huma preto ta sali bay den halto. Naturalmente esaki no ta bon pa medio ambiente e motornan cu nos tin awor aki no tin esaki, nan performance ta mucho mas halto cu boiler.

Mescos e aña aki tabata tin hopi keho di esnan di waf Barcadera pa loke ta e huma y nos a haci e estudionan y midimento, y e problema principal tabata e boilernan. Manera cu stop cu e boilernan tur e problemanan aki ta pasa pa pasa.

A puntra Sr Oduber kico lo bay pasa cu e boilernan.

Unabes cu e motornan bay den operacion y ta spera cu esaki lo por ta den prome cuartal di 2020 y manera cu paga e boilernan un pa un, lo bay over na desmantela e boilernan y bendenan como hero bieu pasobra boiler ta dificil bo bendenan, y e turbina lo wak si por haya benta pa nan.

A puntra Sr Oduber manera cu e motornan recip bay den funcion y lo usa menos bari kico lo pasa cu prijs di awa y coriente

Sr Oduber a comenta cu e ta dificil pa bisa pasobra 850 menos bari na e prijs actual di fuel ta papiando di 35 pa 40 miyon florin menos pa aña y si esei resulta beneficioso lo por ofrece un reduccion na pueblo.

Comments

comments