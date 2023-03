Tradicionalmente MANA (Museo Arqueologicio Nacional Aruba) ta habri riba nos dia nacional 18 di maart pa publico di 10’ or di mainta pa 2’or di merdia. E biaha aki publico tin e oportunidad unico pa experiencia Cas Dun Dun y Fruteria recien renoba. Esaki por a sosode danki na ayudo financiero di Ministerio di Finansa y Cultura y UNOCA. Oficina di Monumento a haci supervision y a maneha e trabounan di construccion.

Bishitante por explora e espacionan renoba riba nan mes y tambe tin oportunidad pa participa na un bishita guia cortico door di director interino Pancho Geerman. Esaki por sea 11’ or di mainta of 1’ or di merdia. Den Cas Dun Dun renoba lo exhibi mueble- y artefactonan cu lo ser incorpora den e exposicion den desaroyo “Manteniendo nos Herencia Bibo”.

Ademas ta presenta obranan contemporaneo di e artista multi facetico Arubiano Olga v Bochove den e exposicion temporario nobo Aruba Dushi Tera. Obranan traha cu diferente tecnica ta presenta capanan di nos pais y ta invita e espectador pa reflexiona …

Club Kibrahacha 60+ lo presenta un exposicion di cuadra di su clientenan den Fruteria renoba. Alabes nan grupo di cuarta lo deleita publico cu musica bibo cuminsando for di 10’or di mainta cu e Himno di nos dushi isla.

E biaha aki, Pastoral Hubenil Dakota (PHD) lo entretene y educa muchanan den ‘kidscorner’ den hardin y auditorio di MANA. E hobennan di PHD lo bende dushi snacks crioyo, popcorn y sopi, lo ofrece ‘facepainting’, decoracion di cupcake, obra di man y un ‘photobooth’ pa recauda fondo pa nan participacion na e “Jornada Mundial Juvenil” den juli awor na Portugal.

Den e areanan di e exposicion permanente, arkeologonan Raymundo Dijkhoff y Harold Kelly, lo ta presente pa duna informacion y contesta pregunta di bishitantenan.

E entradanan riba e dia special aki ta via Schelpstraat so. Por uza e porta grandi central di Cas Dun Dun (edificio berde), porta blanco di palo dilanti Cas di Mamachi (Edificio cora y blanco) y porta dilanti di Fruteria (monumento geel). Despues di e periodo di mantecion MANA awor ta atrobe accesibel pa rolstoel y por subi prome piso cu lift.

MANA hunto cu Pastoral Hubenil Dakota y Club Kibrahacha 60+ ta invita grandi y chikito bin pasa un rato placentero na MANA celebrando nos Dia di Himno y Bandera, dia 18 di maart 2023 entre 10’or di mainta y 2’or di merdia. Entrada ta gratis.