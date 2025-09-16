Cu hopi orguyo y gratitud, Aruba One Happy Island Lions Club ta informa cu su prome Open House 2025-2026, celebra diasabra ultimo na MFA Santa Cruz, a resulta den un evento exitoso y inspirador.

E evento a atrae un gran cantidad di hende interesa, cu a tuma e oportunidad pa conoce mas di cerca kico e club ta representa, e impacto positivo cu nos tin riba comunidad y e manera con cada persona por bira parti di e movecion global Lions Clubs International – We Serve.

Presentacionnan durante e Open House

Historia di Lions Club International: desde su fundacion den 1917 pa obra di Melvin Jones, su crecemento global y e lema universal We Serve.

Historia di Aruba One Happy Island Lions Club: e origen y desaroyo di nos club den Aruba, y su dedicacion constante na servicio comunitario.

Meta y Balor: nos compromiso pa inspira, uni y sirbi cu pasion y dedicacion esnan den necesidad.

Actividadnan di Servicio: programa Back-to-School, campaña escolar riba e conscientisacion di e malesa diabetes, Programa di liderazgo pa nos hubentud Delta Aruba Leo Club, bril pa esnan cu mester, cuminda pa familianan den necesidad, actividad pa nos grandinan y iniciativa pa protega nos medio ambiente.

Actividadnan pa Recaudacion di Fondo: Bingo, Rifa, Benta di sopi y bolo, Fun Run/Walk y recaudacion di fondo.

Desaroyo pa Miembronan: tayer di liderazgo, formacion, evento cultural y social cu ta fortifica union den grupo.

Ademas, a comparti terapia motivacional pa mustra e importancia di sirbi den union y compasion, destacando e gran diferencia cu por wordo logra ora cu nos pone man den man pa sirbi nos comunidad.

Reaccion di Participantenan

E participantenan a keda masha contento cu e presentacion y splicacionnan, y hopi di nan a mustra interes pa bira Friends of Lion (Amigo di Leon). Nan tambe a expresa deseo pa yuda e club cu su meta: duna sosten y asistencia na esnan den necesidad den nos comunidad.

Comunidad cu ta Beneficia

A wordo destaca kennan ta centro di nos servicio: mucha, persona special, famia, scolnan, ancianonan y ONG den Aruba. Nos club ta comprometi pa sigui brinda apoyo den tur e areanan vital.

Rifa Helping the Helpers

Tambe durante e atardi a promove e Rifa di Harley organisa pa Old Skool Bikers cu ta pa yuda recauda fondo pa e clubnan di Lions na Aruba. Tur esnan interesa den ticket of buki por tuma contacto cu 562-9129.

Danki

Aruba One Happy Island Lions Club ta gradici tur esnan cu a dedica nan tempo pa asisti y participa, y un masha danki na tur esnan cu a bira Amigo di Aruba One Happy Island Lions Club durante e evento.

Un yamada pa uni na servicio comunitario

Interesa pa sa mas of pa bira miembro?

Tuma contacto cu nos via WhatsApp +297 562-9129 of email [email protected].

Hunto nos por logra mas obranan grandi, pa un comunidad mas fuerte y un mundo cu mas compasion.

Aruba One Happy Island Lions Club – We Serve!