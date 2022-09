Open Doors, e iniciativa cu ta permiti consumidornan conoce e cushina di McDonald’s, ta bek cu un edicion completamente renoba. E iniciativa ta reafirma e transparencia di e compania, brindando e oportunidad na consumidornan pa conoce e proceso y calidad di e menu mas iconico na mundo. Discubri nos pasion pa calidad y hasi bo tour na bo restaurant faborito.

Den cuadro di Dia di Transparencia riba 28 di september, Arcos Dorados, e compania cu ta opera McDonald’s na mas di 20 pais den Latino America y Caribe, ta anuncia e lansamento di e tournan di ‘Open Doors’ den e cushinanan di nan restaurantnan. Durante e emergencia sanitario di e coronavirus, e bishitanan di e cushinanan di McDonald’s a wordo suspendi y temporalmente reemplasa cu un version virtual. E aña aki, e iniciativa ta bek cu un edicion rebona y actualisa pa aclara tur mito y duda di e hamburgernan mas iconico na mundo. David Grinberg, Vice-Presidente di Comunicacion Corporativo di Arcos Dorados ta splica cu awendia consumidornan ta mas exigente encuanto e calidad di cuminda cu nan ta scohe pa consumi. “Open Doors ta un forma pa brinda e oportunidad na dicho consumidornan pa conoce nos mihor y experiencia e calidad di ingredientenan, procesonan di hygiena y standardnan di seguridad cu nos ta mantene den nos cushinanan. Nos tin nada di sconde” Grinberg ta splica, reafirmando cu Arcos Dorados ta e unico compania den e industria di fast food cu ta habri e portanan di nan cushina pa publico.

E prioridad di Arcos Dorados ta pa brinda tur cliente e mihor experiencia na nan restaurantnan, acceso directo na informacion tocante calidad di e procesonan, productonan y compromisonan. Segun e estudio “Trust Barometer 2022 de Latinoamérica”, un encuesta anual di confiansa y credibilidad, realisa pa e agencia di comunicación Edelman, e calidad di e informacion ta e caracteristica mas importante pa genera confianza na tur e restaurantnan. Den e mesun liña, e estudio ta sostene e tendencia actual unda consumidornan ‘no ta kere den algo te ora cu nan por prueba su confiabilidad’. Cu e contexto y referencia aki, Arcos Dorados a dicidi di renoba e iniciativa di Open Doors na tur localidad. Desde su lansamento na 2014, mas cu 15 miyon persona den Latino America y Caribe, a bishita e cushinanan di McDonald’s.

Kico ta di spera di Open Doors?

Participantenan di Open Doors por probecha di e bishita pa aclara tur duda, deriva mito y discubri mas tocante e ingredientenan di calidad y procesonan cu ta wordo manteni na dje pa por prepara e menu di McDonald’s. Na mesun momento, participantenan por observa e trabou diario di nos hobennan, unda mayoria ta experienciando nan prome empleo formal. Un bishita di Open Doors por wordo hasi na tur localidad di McDonald’s Aruba y no tin mester registra prome. Durante 20 minuut, e Manager di e restaurant y su team lo guia tur bishitante pa experiencia e cushina, incluyendo un demonstracion di e medidanan di hygiena y seguridad di alimentacion, ingredientenan, y hopi otro ‘secreto’, cu aunke nan no ta den bista, nan ta forma parti di e compromiso di calidad cu e compania ta mantene su mes na dje desde e principio. “Ta trata di un experiencia innovador y hopi special pa e clientenan. Ademas di discubri tur locual ta sosode den e cushinanan, participantenan ta siña varios tip util pa aplica den nan mesun cushina, ta conoce mas di nos compromiso pa brinda prome empleo formal na hobennan den nos comunidad y ta siña tocante nos practicanan di sostenibilidad ambiental cu ta forma parti di nos strategia ESG, Receta pa Futuro” Nurdrey Granviel, Market Manager di Arcos Dorados Aruba ta splica. Pa finalisa e tour, bishitantenan por duna nos nan opinion tocante e experiencia pa medio di un encuesta. Pa hasi un recorido di nos cushina, ta permiti maximo 5 persona pa cada tour, mester tin minimo 12 aña di edad, mester hasi uzo di tapaboca y cumpli cu e medidanan di seguridad di alimentacion. Tournan por wordo hasi di dialuna pa diahuebs. Pa siña mas tocante Open Doors, bishita www.arcosdorados.com/puertas-abiertas-2022/

About Arcos Dorados

Arcos Dorados is the largest independent McDonald’s franchisee in the world and the largest quick-service restaurant chain in Latin America and the Caribbean. The company has the exclusive right to own, operate and franchise McDonald’s locations in 20 countries and territories in those regions and has more than 2,250 company-owned and sub-franchised restaurants, which together employ more than 90,000 people (as of 6/30/2022). The company also maintains a strong commitment to the development of the communities in which it operates and to the generation of first formal employment for young people, in addition to using its scale to have a positive impact on the environment. It is listed on the New York Stock Exchange (NYSE: ARCO). For more information about the Company, please visit our website: www.arcosdorados.com.