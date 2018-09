Open dag na Logia El Sol Naciente

Scirbi pa Clyde Harms

Oportunidad unico pa haya sa tur lo ke bo kier sa di Mazoneria

Kico ta mazoneria? E ta un religion, manera hopi hende ta bisa? E ta un organisacion secreto?

Algun aña pasa mi tabata den un fila largo na misa San Fransisco pa e entiero di un ruman mazonico y mi mester a contesta e preguntanan aki y varios otro manera: Ta berdad cu mazonnan ta cambia den pushi durante nan reunionnan di nochi? Ta berdad cu e dedenan chikito di e difunto ta wordo corta for di e man? Ta berdad cu mazonnan ta wordo dera para? Tabata obvio cu ta existi hopi ignorancia y mal concepto di mazoneria.

Diasabra dia 22 di september entre 10 AM y 2 PM, den nan edificio na rotonde di Cumana, Logia El Sol Naciente #113, hunto cu Logia King Salomon #160, Logia Hiram #102 y Logia The Middle Chamber # 305 lo tene un “Open Dag” caminda tur hende ta invita pa bin conoce kico Mazoneria ta di berdad. Entrada ta completamente gratis. E bishitantenan lo haya un tour di e facilidadnan di e logia y hasta drenta e “Tempel” (sala di reunion) di e logia pa mustra cu no tin nada secreto den logia. Ademas tur interesado por haya sa di e procedura pa aplica pa miembrecia.

Representante di tur e logianan lo t’ey pa contesta tur bo preguntanan. Lo tin tambe representante di Order of the Eastern Star, un organisacion mazonico pa muhenan, y di dos organisacion mazonico pa hobennan, International Order of the Rainbow for Girls y the Order of De Molay International.

International Order of the Rainbow for Girls ta un organisacion di servicio mazonico cu ta siña su miembronan liderazgo via servicio na comunidad. Mucha muhenan entre 11 y 21 aña di edad ta siña balor di caridad y servicio cu nan participacion den proyectonan anual di servicio na comunidad.

De Molay International ta un organisacion pa mucha homber entre 12 y 21 aña di edad cu tin shete virtud cardinal. De Molay ta educa su miembronan e 7 virtudadnan aki como idealnan basico. Nan ta: amor di yiu pa su mayornan, reverencia pa cosnan sagrado, cortesia, camaraderia, fidelidad, limpiesa (moral y spiritual) y patriotismo.

Corda bon: Diasabra 22 di september entre 10 di mainta y 2 or di atardi na Logia El Sol Naciente na rotonde di Cumana. No laga otronan conta bo. Bin scucha e berdad “from the horse’s mouth”. [email protected]

