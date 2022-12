Cu hunto como ONE TEAM, pues Horacio Oduber Hospital, LabHOH y Bloedbank nos ta logra brinda cuido di calidad a ser demonstra y mas ainda e ultimo añanan tras di lomba. Cada colega sin importa su funcion a duna un contribucion importante pa asina por brinda cuido medico di calidad. No solamente awe tin hopi pashent y cliente contento pero tambe bon resultado di tratamentonan cu nos a ofrece! ONE TEAM tabat’ey pa otro como colega den temponan dificil, tin biaha caotico y yena di reto, pero tambe durante momentonan bunita y alegre. Y pa demonstra nos gratitud na comunidad di Aruba ta lansa mensahe di fin di aña pa tur cu kier gosa bida!

E cancion di fin di aña di HOH a ser composita, aregla y tambe produci pa Rygel Isabella di REI Music Creation. E artista local cu ta hiba esu mensahe di fin di aña pa Aruba ta Roderick “Rocco” Franken y e bunita videoclip cu ta ilustra ambiente, amor, alegria, famia y hermandad ta na encargo di Gleison Mateus di Awareness advisory. E bunita videoclip y cancion por ser admira riba Facebook di HOH y tambe riba Youtube di HOH.

ONE TEAM su lema ta “Nos semper t’ey” y pues esaki tabata e guia pa Rygel Isabella hunto cu Rocco Franken na momento cu a acerca nan pa hunto traha algo bunita pa ONE TEAM. Departamento di comunicacion di HOH a sinta cu Rocco y Rygel y a splica nan e sentimento cu ta desea di hiba pa comunidad di Aruba pa medio di e cancion aki. Algun palabra cu a pidi sigur pa resona ta cuida bo mes y bo famia, cuida bo salud, nos semper t’ey, for di ora bo nace y durante momentonan dificil, gosa bida, ambiente y mucho mas.

Departamento di comunicacion a ricibi e “rough demo” y manera a scuche a haya un sentimento di WAW! Ora a comunica e sentimento aki na Rygel ela bisa cu e mes tine riba repeat, pues asina hopi e la guste! A base di e letranan departamento di comunicacion a traha hunto cu Gleison Mateus riba un script pa e videoclip. A graba durante 1 dia y mey unda Rocco mes a subi diferente piso di cuido, camber di operacion y mucho mas. A graba cu diferente colega y e mesun anochi coleganan di ONE TEAM hunto cu nan yiu a baila dilanti HOH pa sera e videoclip cu broche di oro.

Gradicimento ta bay na ful e super team cu a haci e cancion y videoclip aki un realidad. Trabou duro, dianan largo, hopi alegria y harimento ta loke a resona na momento di realisa e bunita mensahe aki.

Spera tur hende disfruta di e bunita cancion y videoclip presenta pa ONE TEAM, esta HOH, LabHOH y Bloedbank cu a wordo traha cu hopi curason pa boso tur cu tambe ta parti di nos famia. Corda gosa bida tur cu tin, pero no lubida cu bo tin un famia ta wardabo na cas. Bay poco poco, cuida bo mes y no lubida cu Nos Semper T’ey!