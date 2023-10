Fanaticonan di e rey di bachata Romeo Santos ta hopi entusiama pa 12’or di merdia diabierna awor pa e ‘One Day Sale’ pa e concierto cu lo tuma lugar proximamente. Ta papia aki di ‘La Gira’ cu lo tuma lugar na Aruba diasabra 9 di December 2023 den Harbor Arena. Solamente diabierna for di 12 or di merdia lo tin un prijs special pa e seccion di general y tambe ‘standing vip’. E prijs special pa general lo ta solamente 100 florin y standing vip 275 florin Hopi ta esnan cu a a pidi algun ora liber na trabou of a cambia nan orario di trabou pa asina por ta para trempan den rij pa cumpra nan carchi na prijs special. E benta aki lo tuma lugar exclusivamente na e ‘Pop Up Store’ situa abou di The Venue den Weststraat. The Venue ta keda dilanti di Harbor Town Condo’s den weststraat. Mester menciona cu e cantidad di tickets ta limita y asina cu nan caba, lo ‘switch’ over pa ‘early bird’. . Mester menciona cu na hermana isla Corsou tambe lo tin e one day sale aki y e expectativa pa esaki caba hopi liher ta grandi. Despues di e one day sale e carchinan lo ta disponibel tambe via website www.eliteempire.events

Romeo Santos ta un produccion di Elite Empire Entertainment bou maneho di empresario Krish Mahtani. E concierto ta conta cu sosten di Aruba Tourism Authority, Tropicall Bottling Company/Balashi y Wendy’s.