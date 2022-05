Tur luna Horacio Oduber Hospital (HOH) su enfoke ta pa semper elogia coleganan cu di un forma of otro ta destaca y ta bay e “extra mile” y pues a base di cierto criteria ta scoge un empleado di luna. Den un ambiente ameno e coleganan a bini hunto pa sorprende Onaya Tromp-Pourrier di Wondenpoli como empleado di luna di april 2022. Pa por a prepara e sorpresa, a bisa Onaya c’un un di e coleganan mester bay dokter y e mester yuda ariba piso cu un pashent. Onaya tabata hopi sorprendi y emocional y ta splica cu e no a spera esaki mes. E ta hopi gradicido na su super team y hospital completo. Romeo Kilayko, Wondconsulent na HOH, a bay bek den tempo y recorda ora Onaya tabata su hefe riba piso di cuido. Onaya tabatin e funcion di zorgmanager ribo piso y tambe Wondenpoli tabata cay bou di dje. Durante e temporada aki su pasion pa cuido di herida a sali na cla. Ela dicidi di tuma un reto nobo y a join e team di Wondenpoli mes unda e por traha mas cerca di pashent. Romeo ta conta cu Onaya ta un persona cu semper ta bringa pa su pashent. E ta regla tur cos pe pashent, ta guia y yuda e famia y hopi mas.

Onaya semper ta pusha pa un miho resultado pa su pashent; ta encurashanan pa cura y ta motiva nan pa mantene nan mes na nan dieet. Su pashentnan semper tin bon comentario y ta aprecia Onaya hopi. Onaya ta bay e “extra mile” y tanten e trabou no keda cla e no ta bay cas. E ta un bon “teamplayer” y tin hopi energia y gana di traha tur dia. Onaya tin pasion pe trabou di cuido di herida y awo banda di ta wondconsulent tambe ta siñando e parti di “stoma” pe bira “stoma verpleegkundige”. Den e funcion nobo aki e lo ta e colega cu ta guia e pashent cu ta sufri di “stoma” y asisti cu material pa e esaki. Yuri Casseres, ciruhano y coordinado medico di Wondenpoli, a duna di conoce cu desde semper Onaya tabatin pasion pa cuido di herida, no solamente p’e herida pero pe cuido di e pashent completo. E hecho cu no ta trata solamente cu herida so pero ful pashent, esey ta algo cu ta bisa hopi di Onaya. Onaya ta uza e metodo holistico y si mester involucra mas disciplina den e cuido ta percura pa esaki tambe. Onaya semper ta sigui crece den su trabao door di busca y studia productonan nobo, kedando “up-to-date” cu e ultimo desaroyonan den cuido di herida. Tambe e ta percura pa un bon cooperacion cu e specialistanan y dokternan di cas. Alabes e ta yuda su coleganan ora mester y ta motiva su coleganan pa duna feedback constructivo pa asina por trece mehoracion na pia di trabou.

Masha pabien di parti di coleganan di su team, Hunta di Directiva y HOH completo cu ta orguyoso di Onaya!

