OMS/ WHO ta haci un yamada urgente pa reduci dañonan causa na pashent den salud publico

Comunicado di prensa Traduccion pa Fundacion Alzheimer Aruba (FAA) . Cada aña miyones di pashent ta sufri dañonan causa pa un atencion sanitaria insigur, cu un

saldo di 2,6 miyon di morto anua. E cifra nan aki ta trata solamente di paisnan di ingresos abou y mediano. Mayoria di e mortonan por a wordo evita. E consecuencianan personal, social y economico di e dañonan cu afecta pashentnan ta causa perdidanan astronomico dI billones Dolar Americano mundialmente.

E Organización Mundial di Salud a enfoca riba e siguridad di e pashent y a start un campanja di solidaridad cu tur pashent na occasion di e prome dia Mundial di segurid ad di e pashent , dia 17 di September.

«Ningun hende mester sufri dañonan mientras e ta ricibe atencion sanitaria.

«Sinembargo, mundialmente mas o menos 5 pashent ta muri pa motibo di atenshon medico insigur.», e Director General di WHO/ OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus a señala. «Nos mester di un cultura di seguridad cu ta promove un contacto estrecho cu e pashentnan y apoya/motiva nan pa denuncia foutnan pa por sinja di esakinan y asina crea un ambiente unda profesionalnan den salud no sinti nan mes culpabel y ofrece nan ‘tools’ y capacitación pa reduci foutnan».

Cuatro di cada dies pashent ta sufri dañonan den atencion medico primaria y servicionan ambulatorio. E foutnan mas danino ta relaciona cu diagnostico y prescripcion y uso di medicamento.

Ta wordo estima cu e foutnan di medicamento so caba ta di alredeor di US$ 42.000 miyon annual.

Procedimentonan quirúrgico insigur ta provoca complicacionan den hasta un 25% di pashentnan, lcu na su turno ta desemboca na 1 miyon di mortona annual durante durante intervencionan quirúrgico, of inmediatamente despues.

Ta inaceptabel cu pashentnan ta sufri dañonan den atencion di salud. La WHO/ OMS ta urgi

paisnan miembro di henter mundo pa tuma medidanan urgente pa reduci dañonan na pashentnan den atencion di salubridad.

E seguridad di e pashent y e calidad di atencion ta fundamental pa ofrece servicio di salud eficas y logra e cobertura sanitaria universalmente.

Inversionan haci pa mehora seguridad di e pashent por resulta na economisa gastonan considerabelmente.

E costo di prevencion ta hopi mas abou compara cu e tratamento necesario di un daño. Por ehempel, na Estadonan Uni di Merca so caba mehoracionan dirigi specificamente na Seguridad so a resulta den un ahoro/ spaar di US$ 28 000 miyon den hospitalnan di Medicare entre 2010 y 2015.

E yabi pa mehora e seguridad den atencion den salubridad ta den promove participacion di pashentnan. Di e manera aki por reduci e carga, cu e dañonan aki ta ocasiona, pa hasta 15%, loke ta permiti spaar miles di myones di dolar Americano cada aña.

Na ocasion di e prome ‘Día Mundial di Seguridad di Pashent’, WHO/OMS ta enfatisa e asunto aki como prioridad di Salud mundialmente. Ta urgi pashentnan, profesionalnan den Salubridad, esnan responsabel pa formula Politica y e sectornan di attencion publico di Salud, pa alsa nan voz pa seguridad di e pashentnan. Dia 17 di September ta di spera cu mundo henter ilumina monumentonan na color oranjo pa asina demostra nan compromiso cu e Seguridad di pashentnan. Por ehempel e aña aki a ilumina entre otro e asina yama e “Jet d’eau na Ginebra Suissa, e pirámide na Cairo, E torre di telecomunicacion na Kuala Lumpur, e teatro di ópera real di Mascate y e brug Zakim na Boston,

Na Mei 2019, e 72.a Asamblea Mundial di Salud a acorda cu cada 17 di September lo ta celebra Día Mundial di Seguridad di Pashent.

Mas información riba e campaña aki di OMS/ WHO por bishita: https://www.who.int/es/campaigns/world-patient-safety-day/2019

