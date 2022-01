Internacional: Cientificonan di academia di ciencia na Beijing China despues di un investigacion, ta kere cu e variante Omicron cu ta asotando mundo awor aki, por a bin for di raton.

E evidencia nobo aki a sali den “BioRxiv” cu despues a hala atencion pisa y esaki a keda publica den “Journal of Genetics and Genomics”.

E idea principal ta cu un di manera of otro un raton a infecta cu e virus caminda di Corona prome esaki por a evoluciona y haya tur of algun di e 45 novel mutuacion, y aki e virus di e raton a bula bek pa humano y asina e virus aki a plama pa Omicron.

E teoria aki por duna splicacion con bin e variante Omicron su constelacion ta di manera aki y e manera con detecta esaki. Tambe por tuma nota cu falta e formacion di “Syncytia” den cel cu netamente ta haci e variante menos severo.

