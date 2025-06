Recientemente e Ombudsman nobo di Aruba, sra. Jurima Bryson a haya e grato noticia cu Ombudsman di Aruba como institucion a wordo nombra como miembro nobo di e plataforma internacional di Ombudsman, yama ‘International Ombudsman Institute’ (IOI).

IOI ta un institucion cu mas di 200 Ombudsman cu ta miembro y nan ta representa mas di 100 pais rond di mundo. Y awor nos pais Aruba cu su prome Ombudsman y su Bureau den formacion tambe ta un di e miembronan di IOI.

Como parti di e procedura di aplicacion, e institucion di Ombudsman di Aruba a wordo evalua como un institucion independiente tanto den area di funcionamento como area financiero. IOI a evalua tambe e base legal y imparcialidad di Bureau Ombudsman Aruba.

Diferente aspecto a wordo evalua. Por ehempel a controla cu e personal ta cay unicamente bou di liderazgo di Ombudsman y partido externo no tin influencia riba escohencia of maneho di personal. Ademas, con Ombudsman ta haña y dirigi su fondonan tambe a wordo evalua. IOI a constata además cu e procedura di escohe e prome Ombudsman di Aruba ta conforme standard internacional.

Sra. Jurima Bryson a encamina e aplicacion pa bira miembro di IOI den e fase preparatorio di Bureau Ombudsman Aruba cu e meta pa tin un netwerk, experticio y guia substancial y internacional pa por brinda e pueblo di Aruba e miho servicio posibel ora Bureau Ombudsman Aruba ta operacional.

Hunto cu e sosten di IOI y e conductanan di normanan apropia (e ‘behoorlijkheidsnormen’) establece pa Ombudsman di Aruba, sra. Jurima Bryson y su team lo ta ekipa optimal pa por trata kehonan di pueblo di Aruba. E normanan di conducta apropia ta disponibel riba e paginanan di social media di Ombudsman di Aruba, esta Facebook ‘Ombudsman Aruba’, Instagram ‘ombudsmanaruba’ y LinkedIn ‘Ombudsman Aruba’.

Bureau di Ombudsman Aruba kier informa cu nan lo mantene pueblo na altura di e ultimo desaroyonan y encuanto e apertura oficial di bureau via media y nan paginanan di social media.