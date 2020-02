‘Ombudsman’, Defensor di Pueblo ta un prioridad pa Aruba. Parlamento unanimamente ta sostene e instituto importante aki, cu pronto lo bira realidad. Diahuebs mainta Prome Minister Evelyn Wever-Croes a reuni cu e Kwartiermaker, Sahayra Kelly pa wordo informa riba con e planificacionnan di e oficina aki ta bayendo.

Desde cu Gabinete Wever-Croes a tuma over gobernacion, a pone e ser humano central y ta trahando pa wak cua ta e formanan pa duna miho proteccion na e ser humano. Aruba ta e unico pais den Reino cu no tin un Ombudsman. Un Ombudsman ta un defensor di pueblo. Caminda cu un ciudadano ta sinti cu e no a wordo bon trata door di un departamento di Gobierno, e por acudi na un Ombudsman kende lo studia e caso y duna conseho na Gobierno con pa actua. Si e ciudadano ta sinti cu su derechonan no a wordo cumpli cu nan, of ta wordo trapa den e proceso di pidi permiso, tereno, restitucion di Impuesto, ta algun casonan valido cu un ciudadano por acudi na un Ombudsman.

Señora Sahayra Kelly ta prepara pa despues cu e ley pasa, habri solicitudnan di Ombudsman, Kinder-Ombudsman y demas funcionnan cu e oficina ta rekeri. Posicionnan aki lo wordo yena primeramente door di hendenan cu ya ta trahando den Gobierno caba mirando cu tin un ‘personeelstop’ na vigor. Oficina di Ombudsman ta bay ta un instituto totalmente independiente di Gobierno pa garantisa miho servicio pa atende cu derechonan di ciudadanonan.

Prome Minister ta un promotor tras di e ley aki pa bin cu e Ombudsman y ta spera cu pronto e ley di Ombudsman ta bay Parlamento pa wordo trata.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes: “Esaki ta un proyecto cu mi a cuminsa 5 aña pasa caba, tempo mi tawata den oposicion. Y awo esaki lo bira un realidad pa asina cada ciudadano di nos pais por sinti e siguridad cu nan derechonan lo wordo respeta. Di e manera aki e ser humano ta wordo poni central”.

