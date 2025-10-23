En conexion cu e apertura di bureau Ombudsman cu ta tuma lugar 1 december 2025, Ombudsman ta ofrece dos sesion pa nos studiantenan Arubiano na Hulanda.
Dialuna 27 di oktober lo tuma lugar na Arubahuis, Den Haag un encuentro entre Ombudsman, sra. Jurima Bryson y studiantenan di Aruba cu ta residencia na Hulanda.
E meta di e encuentro ta pa Ombudsman por presenta e instituto nobo aki y splica con Ombudsman por yuda e studiantenan. Segun ley, tur hende por entrega un keho cerca Ombudsman y no ta un rekisito cu e hende mester ta biba na Aruba.
Ademas, Ombudsman ta bay splica su rol den comunidad y tin espacio pa studiantenan haci pregunta. Asina nos studiantenan na Hulanda por cera conoci cu e prome Ombudsman di Aruba.
Ombudsman kier invita studiantenan na Hulanda pa atende e encuentro. Entrada lo ta gratis.
Lugar: Arubahuis, Den Haag
Adres: Oude Middenweg 31-53, 2491 AC
Fecha: 27 Oktober 2025 (dialuna)
Orario: sesion I, 17.20-18.20 (inloop 17.00-7.15) OF
sesion II, 18.50-19.50 (inloop 18.30-18.45)
Studiantenen por registra pa un di e dos sesionnan. Pa registra mester scan e siguiente QR code cu nan telefon y despues por yena e formulario cu ta habri riba pantaya.
Bureau Ombudsman kier a informa cu nan lo mantene pueblo na altura di e ultimo desaroyonan y encuanto e apertura oficial di oficina.
Pa por keda na altura di e ultimo desaroyonan, incluyendo e prome investigacion di Ombudsman, por bishita tambe e paginanan di Facebook ‘Ombudsman Aruba’, Instagram ‘ombudsmanaruba’ y LinkedIn ‘Ombudsman Aruba’.