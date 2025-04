Durante e fin di siman tra’I lomba, e empresario conoci riba e isla, Omar Steve Lejuez, a comparti un video for di China cu a tuma un buelta rapido riba su plataforma social. E mensahe di Lejuez a resona fuerte cerca hopi hende di diferente edad y procedencia. E ta propone un idea fresco: un grupo nobo di entrepreneur cu ta duna apoyo mutuo, intercambia idea, y desaroya nan talento den un manera mas artistico y creativo compara cu e manera tradicional di haci negoshi.

Lejuez tin cla cu esaki no mester ta un reemplaso pa Camara di Comercio, CUA, ATIA of AHATA, sino un alternativa mas habri y cu proposito di fomenta ideanan nobo. “No tur hende ta busca pa bira multimiyonario. Tin hende cu simplemente kier crea, inspira y traha riba su pasion,” el a bisa den su video. E ta enfatisa cu e comunidad nobo lo ta basa riba colaboracion y mentoria, sin pretension, sin burocracia, y definitivamente sin e structura stijf cu hopi ta considera limitante.

Conoci como un pionero den e mundo di negoshi creativo na Aruba, Lejuez tin ya 27 aña di experiencia como doño of co-doño di, entre otro, e marca I Love Aruba, e boutique hotel Privada Stays, agencia di publicidad Smart Promotion, Heart Radio, y liña di cosmetica Aruba Sun. E ta sinti un gran deseo pa comparti su conocemento cu otro, pero tambe pa haya otro cu mesun boluntad pa discuti idea na un nivel regular. “Mentor ta scars na Aruba,” e ta bisa. “Bo por tin un idea, pero si bo no tin hende pa check e of inspira bo, e idea por muri.”

Segun Lejuez, e grupo lo ta habri pa tur hende interesa y lo ta completamente gratis. Aunke detaye concreto di ora y unda e grupo lo reuni ainda no ta disponibel, ya el a laga sa cu e ta bay traha riba esey y duna un anuncio pronto. E video tabata un manera di midi e entusiasmo den comunidad y el a haya un contesta cla y rotundo.

E reaccion social tabata totalmente positivo. Hopi hende a expresa nan entusiasmo y deseo pa forma parti di e iniciativa. “Ban p’e. Di biaha,” un siguido a comenta. “Si! Falta hopi guia pa asina negoshinan por bay dilanti” otro reaccion a indica.

E desaroyo ta surgi net durante cierto tension entre e organisacionnan di negoshi mas tradicional.. E propuesta di Lejuez solamente a pone mas enfasis riba e necesidad pa un espacio nobo, mas moderno, refrescante, y creativo.

Omar Steve Lejuez su mensahe ta duna speransa y motivacion na un generacion nobo di ‘doers’, cu ta busca sentido, comunidad, y direccion den un mundo di negoshi den transicion.