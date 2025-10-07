E investigacion penal di e tiroteo di 9 di februari 2025, den cual e homber hoben di 19 aña A.C. Lanoy a perde su bida debi na un bala policial, a keda conclui. E dossier ta cla y a wordo comparti. Den e contexto aki Ministerio Publico a manda e citacionnan pa e dos sospechosonan y nan defensa.

Manera anuncia anteriormente, Ministerio Publico lo persigui e agentenan policial envolvi. Nan ta wordo acusa di complicidad di homicidio.

E caso lo wordo presenta den Corte den Prome Instancia riba diabierna 7 di november den un asina yama regiezitting. E caso penal lo no wordo trata den su contenido. Durante e regiezitting hues ta solamente tuma decisionnan tocante e pregunta si tin necesidad pa haci investigacion adicional.

Famia di difunto A.C. Lanoy a wordo informa via nan abogado tocante e ultimo desaroyonan aki.