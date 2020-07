OM ta lansa sistema nobo di traha afspraak pa paga boet y transaccion

Ministerio Publico a introduci un sistema nobo di traha afspraak online. Por haya e link aki riba nos website www.omaruba.com.

Di awor pa dilanti e cliente mes por haci afspraak pa paga su boet of transaccion. Di e manera aki e proceso di paga boet/transaccion ta bay mas organiza y rapido. Hende no tin cu warda largo mas. Por percura mihor tambe pa clientenan semper tene distancia di 1.5 meter for di otro.

Boetnan y transaccionnan mester wordo paga mas tanto posible online via e cuenta bancario 4000905 di ArubaBank, bao mencion di e parketnummer + e betalingscode riba e carta cu bo persona a haya di OM + e number di ID di e sospechoso. Usa e letter X si no tin betalingscode specifico poni den e carta.

Si bo persona no por paga online na ningun forma, anto por haci un afspraak cu Ministerio Publico.

Con e sistema nobo aki di afspraak ta traha?

Bay e link “afspraak maken” riba e website www.omaruba.com

Scoge e opcion “Boete betalen” (Pay fine)

Scoge e dia y orario

Yena e informacion y boek un afspraak

Bo persona lo haya un confirmacion via e-mail.

Nos ta pidi bo persona encarecidamente pa preferible swipe.

