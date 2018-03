OM nunca no a cera ningun “deal” cu padrasto tocante Hulanda

Awe e tratamento pro-forma den e caso penal contra e padrasto y e mama di Rishandroh y Eugène a tuma luga.

E padrasto G.A.C.M. ta wordo (entre otro) sospecha di homicidio, sino maltrato severo di e muchanan, cu nan morto como consecuencia. Nan mama R.C.F. ta wordo (entre otro) sospecha di complicidad na e homicidio y maltrato (severo) di e muchanan y di a intencionalmente laga nan den un situacion desampara, cu nan morto como consecuencia.

Corte den Prome Instancia a pone e fecha pa e tratamento di e caso riba 15 di juni venidero. Ademas, riba peticion di defensa, Huez a manda e caso back pa Huez-Comisario pa scuchamento di dos testigo.

E peticion di abogado di e sospechoso R.C.F. pa suspende detencion di su cliente, no a wordo honra. Corte ta di opinion cu tin suficiente indicacion cu el a comete e hechonan di cual e ta wordo sospecha.

Abogado di e sospechoso G.A.C.M. a trece pa dilanti cu Ministerio Publico lo a palabra cu su cliente cu e lo por spera den detencion na Hulanda pa su caso wordo trata pa Corte, y cu e lo por paga su castigo tambe na Hulanda. E palabracion of deal lo ta na base di e confesion di e sospechoso. Segun e abogado, M. lo no ta safe den KIA y lo tabatin hasta un intento pa venen’e.

Ministerio Publico nunca no a haci un palabracion of deal asina. Berdad a papia cu M. y su abogado tocante e posibilidadnan cu, despues cu e wordo enhuicia, lo por ta eventualmente habri pe pa e paga su castigo na Hulanda. Ademas a pensa pa traslada e sospechoso pa un periodo pa observacion na Pieter Baan Centrum na Utrecht, pero psychiater a determina cu esey no ta necesario.

Loke e sospechoso ta bisa cu lo a haci un intento pa venen’e, Fiscal di Husticia a yama un “storia”.

E sospechoso nunca no a indica na personal di KIA cu e lo a sinti malo.

Ministerio Publico y KIA ta haci tur loke ta na alcanse pa garantiza seguridad di M. den KIA.

