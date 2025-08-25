Señor ta mi lus y Salbacion, di ken lo mi tin miedo?
Señor ta Fortalesa di mi bida, pa ken lo mi tembla?
Salmo27,1
Cu tristeza pero conforme cu boluntad di Dios, nos ta anuncia cu a bai laga nos, nos ta participa e fayecimento di nos tanta stima :
Sra. Aura Irena Kock
Cariñosamente yama: “ Tanta Aura of tanta Yoyo”
*04-12-1936 – ✞19-08-2025
Na nomber di su:
Mayornan den felis Memoria : ✞ Sra. Johanna Kock-Tromp y ✞ Sr. Monico F. Kock
Rumannan den felis Memoria:
✞Marianita Zievinger y famia
✞Agustin Kock y famia
✞Secundino Kock y famia
✞Emiliano Kock y famia
✞Lorenzo Kock y famia
✞Francisco Kock y famia
✞Pedro Kock y famia
✞Juancho Kock y famia
✞Regina Ruiz Kock y famia
✞Maria Luisa Jansen Kock y famia
Sobrino(a)nan y Primo y primanan.
Amistadnan, bisiñanan, conocirnan y demas famia:
Kock, Tromp, Zievinger, Ruiz, Jansen.
Ta invita pa asisti na e acto di despedida cu ta tuma lugar: diahuebs 28 augustus 2025 di 9:00am – 11:00am sigui cu respons cuminsando 11:30am na Olive Tree Funeral Care & Crematory situa na Piedra Plat 27-Z.
Despensa nos si den nos tristesa nos por a lubida algun persona of famia.
Nos ta lamenta cu despues di despedida nos no ta ricibi bishita di condolencia na cas.