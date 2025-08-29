Laga tur loke ta spera mi ta bunita
Laga tur locual cu mi encontra na caminda ta bunita
Laga tur locual cu mi laga atras keda bunita y
Laga esakinan termina den tur bunitesa.
Cado Wever
Cu inmenso tristeza na nos curason, pero conforme cu boluntad di Dios, nos ta anuncia fayecimento di Casa, Mama, Wela y Tanta stima:
Fortunata Elizabeth Zievinger – Trimon
Mihor Conoci como Nanay
*19-11-1945 †28-08-2025
Esposo: Sixto Zievinger
Yuinan:
Angeline y Hubert Tromp
Alvin y Juëlla Zievinger-Kock
Nieta y Nietonan:
Gislaine y Jovan Tromp
Jay, Jozy y Jordy Zievinger
Suegro y Suegranan:
†Johannes y Sira Tromp
Eufracio y Maria Kock
Rumannan:
†Emiliano(Miano) y †Leona Trimon-Fingal
†Rufino y Ursula (Luchi) Trimon-Hieroms
†Rodulfo (Dufy) y †Emiliana Trimon-Dijkhoff
†Otilia y †Elias Fingal- Trimon
†Gumersindo (Chimbo) y Elvira Trimon-Dijkhoff
Swa y Cuñanan:
Sra vda Nanita Marti y famia na Corsow
† Maria y † Keesi Dabian
† Juan y † Cecilia Zievinger- Henriquez
Miguel Zievinger
Magda y Lucas Winterdaal- Zievinger
† Pedro y † Lin Zievinger- Cornelie
Timoteo y Imelda Zievinger – Maduro
Calixta y Quintin Erasmus – Zievinger
Marieta y Lorenzo Ridderstaat – Zievinger
Lucia Grecia Zievinger
Arminda y Maximo Wernet- Zievinger
Ruthsel y Flora Zievinger – Erasmus
Ihanan:
Geraldine Trimon
Gwendoline Tromp
Mihor Amiganan:
Olivia Benschop-Erasmus, Susan Maduro-Irausquin, Gerarda Loof, Hannah Samson
Tur subrino/subrinanan y demas famia.
Marjorie, Shirley, Giovanni, Geraldine, Xiomara, Elias Jr., Robert, Michael, Richard, Cedric, Albertico, Freddy, Francis y Joseline, Natasha, Anoushka, Alexander y Angelo.
Famia:
Trimon, Zievinger, Tromp, Kock, Fingal, Dijkhoff, Hieroms, Marti, Winterdaal, Erasmus, Wernet, Ridderstaat, Cornelie, Maduro, Henriquez, Dabian, Idigoras Cottarelo, Geerman, Luidens, Coutinho, Botta.
Nos disculpa si den nos tristesa nos por a lubida di menciona cualkier miembro di famia.
Un danki special pa tur esnan cu a yama, what’s app of companña nos durante e temporada dificil. Nos ta hopi agredecido na tur esnan cu tawata tey pa nos como famia.
E acto di entiero lo tuma lugar 02 september 2025 na Misa Santa Ana di Noord di 2’or pa 4’or PM y despues nos lo hiba nos difunto stima pa su ultimo lugar di Descanso den Santana Catolico na Noord. Despues di entiero nos no lo por ricibi bishita di condolencia na cas.