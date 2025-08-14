Ora boso nan ta tristo y ta hayando mi falta busca otro y corda riba e amor cu mi a comparti cu boso nan. Haya mi falta, pero laga mi bay.
Cu inmenso dolor na nos curason, pero conforme cu boluntad di Dios nos ta anuncia fayecimento di:
Sra vda Teofilia Sylvia Irausquin-Feliciana
Mihor conoci como “Livia, Olivia of Mai”.
*03-11-1941 – †09-08-2025
Su mayornan:
†Bertrandus “Pachi Tan” y †Rosa Feliciana-Henriquez
Su esposo:
†Marcelo “Buchi” Irausquin (propetario di cah’i orgel Nos AnaRosa)
Su yiunan:
Maria “Liza” y Elvis Werleman-Irausquin
Augustina “Ina” Irausquin
Egidio y Esmeralda Irausquin-Croes
George “Boeis” Irausquin y Elsa Benjamin
Rosa “Osha” Simon-Irausquin
Lilian “Lili” Irausquin y Henry Provence
†Joselito “Jaws” Irausquin
Marcelino Paesch y Marieta Werleman y Famia
Rosa “Inchi” y Gianni Sillé-Filiciana y Famia
Leonardo “Rito” Dirksz
Nieto y Nieta nan:
Reangelo y Marylaine Koolman-Angela
Reghinald Koolman y Nelitza Tromp
Rebecca Jelitza Werleman
Julaica Janira y Joshual Geerman-Dirksz
Yuleanne y Alby Gonzalez-Dirksz
Egmar Irausquin
Jessica y Glenn Maduro-Irausquin
Jennifer Irausquin y Aaron Kock
Sheneequa Irausquin y Chris Richardson
Gershon Irausquin
Yahaira Simon
Josmar Simon y Kelly Castellano
Anarosa Simon y Mark James
Yeanella y Michael Dorbeck-Robert
Alexander Robert y Soraya Dirksz
Joyceline Irausquin
Jasmine Irausquin
Joshwin Irausquin na Hulanda
Justin Irausquin
Bisanieto y bisanietanan:
Zlaine, Zyon, Reghell, Reghan, Reghinald, Jay-Rod, Randrick, Xandre, Dijeandrick, Xyron, Elisa, Sarah, Zayden, Romy, Sylviënne, Sylveon, Ayshelyn, Gionvick, Jennylena, Rosevienly, Nathan, Yaethan, Brayden, Queeny, Sulainy, Kane, J-Rick, Skylie, Khloë, Leah y Haider.
Su rumannan:
Euleterio”Techi” y Ana Marie “Nana” Briesen-Geerman y Famia
†Treinita “Chichi” y vdo Estanislao “Chow” Stamper-Feliciana y Famia
†Sixto “Buchi” y vda Stella Feliciana-Weller y Famia
Elizabeth “Elsa” Feliciana y Famia
†Juan Francisco “Fenchi” y †Regenita Feliciana-Geerman y Famia
†Nicolas “Chommy” y †Maria Feliciana-Winterdal y Famia
Magdalena “Ella” y Rudolf “Dufi” Croes-Feliciana y Famia
Veronica “Vera” y Junior Koolman-Feliciana y Famia
Vdo Joseph “Bito” y †Edna Maria Feliciana-Maduro y Famia
†Valeriano “Jani” Feliciana y Famia
Severiano “Feli of Sefé” Feliciana y Famia
Rudolf “Rudy” y Filomena “Mechi” Feliciana-Koolman y Famia
Marianita “Nita” y Estanislao “Mai” Bislik-Feliciana y Famia
Tanta:
Corina Feliciana y Famia
Sobrino y sobrina nan, sobre sobrino y sobre sobrina nan, primo y prima nan, comper y comer nan, iha nan, ex coleganan di Hotel y Diario y tur su amigo y amiganan di cas cu ta mucho hopi pa menciona
Bisiñanan di Potreroweg
Su suegro y suegra, swa y cuña nan den feliz memoria y Famia
Su ayudantenan cu a cuide na cas:
Maureen, Corinne, Amana, Esmeralda, Lili, Alexander y Wit Gele Kruis
Dokternan:
Dr. Van Trigt, Dr. Lacle y Dr. Cuba
Famia:
Irausquin, Feliciana, Henriquez, Werleman, Croes, Benjamin, Simon, Provence, Paesch, Sillé, Dirksz, Koolman, Angela, Tromp, Geerman, Gonzalez, Maduro, Kock, Richardson, Castellano, James, Dorbeck, Robert, Erasmus, Trimon, Hodge, Arias, Cuartas, Lampe, Briesen, Stamper, Quant, Noguera, Baarh, Weller, Winterdal, Zievinger, Bislik, Leon, Rasmijn, Ras, Boekhoudt, Feliciano, Thiel, Harms, Rosa, y demas famianan na Hulanda y Curaçao.
Ta invita tur amigo y conocir nan pa asisti na acto di entiero cual lo tuma lugar:
Diamars 19 Augustus 2025 pa 1’or – 4’or di atardi na Misa Inmaculada Concepcion na Santa Cruz despues ta sali pa santana Catolico di Santa Cruz.
E resto nan mortal di nos defunto stima lo ta reposa for di 11’or am pa 1’or pm na Paradera 156-B.
Adres pa condolencia:
Paradera 156-B, dialuna 18 Augustus 2025 di 7pm pa 9pm e resto nan mortal di nos defunto stima lo ta reposa.
Si den nos tristeza nos por a lubida un of otro familiar nos kier a pidi nos mas sincero disculpa.