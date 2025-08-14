Ora boso nan ta tristo y ta hayando mi falta busca otro y corda riba e amor cu mi a comparti cu boso nan. Haya mi falta, pero laga mi bay.

Cu inmenso dolor na nos curason, pero conforme cu boluntad di Dios nos ta anuncia fayecimento di:

Sra vda Teofilia Sylvia Irausquin-Feliciana

Mihor conoci como “Livia, Olivia of Mai”.

*03-11-1941 – †09-08-2025

Su mayornan:

†Bertrandus “Pachi Tan” y †Rosa Feliciana-Henriquez

Su esposo:

†Marcelo “Buchi” Irausquin (propetario di cah’i orgel Nos AnaRosa)

Su yiunan:

Maria “Liza” y Elvis Werleman-Irausquin

Augustina “Ina” Irausquin

Egidio y Esmeralda Irausquin-Croes

George “Boeis” Irausquin y Elsa Benjamin

Rosa “Osha” Simon-Irausquin

Lilian “Lili” Irausquin y Henry Provence

†Joselito “Jaws” Irausquin

Marcelino Paesch y Marieta Werleman y Famia

Rosa “Inchi” y Gianni Sillé-Filiciana y Famia

Leonardo “Rito” Dirksz

Nieto y Nieta nan:

Reangelo y Marylaine Koolman-Angela

Reghinald Koolman y Nelitza Tromp

Rebecca Jelitza Werleman

Julaica Janira y Joshual Geerman-Dirksz

Yuleanne y Alby Gonzalez-Dirksz

Egmar Irausquin

Jessica y Glenn Maduro-Irausquin

Jennifer Irausquin y Aaron Kock

Sheneequa Irausquin y Chris Richardson

Gershon Irausquin

Yahaira Simon

Josmar Simon y Kelly Castellano

Anarosa Simon y Mark James

Yeanella y Michael Dorbeck-Robert

Alexander Robert y Soraya Dirksz

Joyceline Irausquin

Jasmine Irausquin

Joshwin Irausquin na Hulanda

Justin Irausquin

Bisanieto y bisanietanan:

Zlaine, Zyon, Reghell, Reghan, Reghinald, Jay-Rod, Randrick, Xandre, Dijeandrick, Xyron, Elisa, Sarah, Zayden, Romy, Sylviënne, Sylveon, Ayshelyn, Gionvick, Jennylena, Rosevienly, Nathan, Yaethan, Brayden, Queeny, Sulainy, Kane, J-Rick, Skylie, Khloë, Leah y Haider.

Su rumannan:

Euleterio”Techi” y Ana Marie “Nana” Briesen-Geerman y Famia

†Treinita “Chichi” y vdo Estanislao “Chow” Stamper-Feliciana y Famia

†Sixto “Buchi” y vda Stella Feliciana-Weller y Famia

Elizabeth “Elsa” Feliciana y Famia

†Juan Francisco “Fenchi” y †Regenita Feliciana-Geerman y Famia

†Nicolas “Chommy” y †Maria Feliciana-Winterdal y Famia

Magdalena “Ella” y Rudolf “Dufi” Croes-Feliciana y Famia

Veronica “Vera” y Junior Koolman-Feliciana y Famia

Vdo Joseph “Bito” y †Edna Maria Feliciana-Maduro y Famia

†Valeriano “Jani” Feliciana y Famia

Severiano “Feli of Sefé” Feliciana y Famia

Rudolf “Rudy” y Filomena “Mechi” Feliciana-Koolman y Famia

Marianita “Nita” y Estanislao “Mai” Bislik-Feliciana y Famia

Tanta:

Corina Feliciana y Famia

Sobrino y sobrina nan, sobre sobrino y sobre sobrina nan, primo y prima nan, comper y comer nan, iha nan, ex coleganan di Hotel y Diario y tur su amigo y amiganan di cas cu ta mucho hopi pa menciona

Bisiñanan di Potreroweg

Su suegro y suegra, swa y cuña nan den feliz memoria y Famia

Su ayudantenan cu a cuide na cas:

Maureen, Corinne, Amana, Esmeralda, Lili, Alexander y Wit Gele Kruis

Dokternan:

Dr. Van Trigt, Dr. Lacle y Dr. Cuba

Famia:

Irausquin, Feliciana, Henriquez, Werleman, Croes, Benjamin, Simon, Provence, Paesch, Sillé, Dirksz, Koolman, Angela, Tromp, Geerman, Gonzalez, Maduro, Kock, Richardson, Castellano, James, Dorbeck, Robert, Erasmus, Trimon, Hodge, Arias, Cuartas, Lampe, Briesen, Stamper, Quant, Noguera, Baarh, Weller, Winterdal, Zievinger, Bislik, Leon, Rasmijn, Ras, Boekhoudt, Feliciano, Thiel, Harms, Rosa, y demas famianan na Hulanda y Curaçao.

Ta invita tur amigo y conocir nan pa asisti na acto di entiero cual lo tuma lugar:

Diamars 19 Augustus 2025 pa 1’or – 4’or di atardi na Misa Inmaculada Concepcion na Santa Cruz despues ta sali pa santana Catolico di Santa Cruz.

E resto nan mortal di nos defunto stima lo ta reposa for di 11’or am pa 1’or pm na Paradera 156-B.

Adres pa condolencia:

Paradera 156-B, dialuna 18 Augustus 2025 di 7pm pa 9pm e resto nan mortal di nos defunto stima lo ta reposa.

Si den nos tristeza nos por a lubida un of otro familiar nos kier a pidi nos mas sincero disculpa.