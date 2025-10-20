Ningun hende no sa ki dia ta e dia of ki ora ta e ora

Ni angelnan den shelo ni e yui di hende no sa

Dios Tata so sa esey ( Marco 13.32 )

Conforme cu Dios su boluntad, despues di un lucha cortico,nos ta anuncia fayecimento di nos mama, ruman, wela. Tanta y companje:

Sra. Magdalena Croes-Dirksz

Miho conoci como “Nena of Magda”

*29-05-1953 – ✞15-10-2025

Na nomber di su:

Mayornan: †Ricardo y † Leoncita Dirksz

Madrasa: Vda. Dolores Diaz Dirksz

Esposo : † Eleuterio Croes ( Tei of Theo )

Yiunan: Chayenne ( Chayo ) Croes

Leoncita ( Lola ) Croes

Companje : Juan Marin

Nieto y nietanan: Dayenne y Gilbert, Joel y Ixanja, Ricardo, Dion, Sandrick, Xavier

Bisanieta y Bisanietonan : Diangela, Divienne, Rijendrick, Jendrick, †Rendrick Sandriliane, Jenise, Joël-ann

Rumannan:

Lucas( Hermans ) y † Antonia Dirksz-Greaux

Teresa ( Sita ) y Vicente ( Nacho ) Greaux-Dirksz

† Laurencio ( Yenky ) y Lucia ( Rika )Dirksz- Werleman

Vda Egidia ( Gidia ) y †Poly Geerman-Dirksz

Marco ( Maiky ) Geerman na Hulanda

Madrina : Filomena Dirksz

Swa y Cuñanan:† Jose Dirksz y famia

†Ale y VdaCornelia Croes-Werleman

†Adela Croes y famia

† Carmen Croes y famia

† Leonardo ( Nadi ) y Vda Maria Croes-Geerman

Paulino y † Reinilda Croes-Dirksz y famia

†Ana y Vdo. Benito Werleman-Croes y famia

Ciriaco Croes

†Chelo y vda. Maria Croes-Dirksz y famia

Sobrino y Sobrinanan: Alicia, Erick, Olivia, Ortencia, Righer, Shantal, Gibby, Pierre, Jamille, Leomar, Eugene, Emerly, Ederline, Maiky y nan famianan

Hijanan: Alicia, Dochi, Juni, Ederline, Leonard, Fernando y nan famia

Tanta y omonan, primo y primanan,comer y compernan

Amigo y amiganan hopi pa menciona amigo y amiganan di Karaoke , su grupo di Happy Heart y Movemiento ta Bida, bisiñanan, conocirnan y demas famianan:

Dirksz, Croes, de Cuba, Werleman, Greaux, Geerman, Loefstop, Winterdal, Maduro, Diaz, Kemp,

Villalobos, Marin y demas famia.

Ta invita pa Acto di Condolencia y Entiero:

Condolencia diamars 21 Oktober 2025 dim 6pm pa 8pm na Olive Tree Funeral Care & Crematory na Piedra Plat 27Z

Acto di Entiero ta diaranson 22 Oktober 2025 di 2pm pa 4pm na Misa Inmaculada Concepcion na Santa Cruz y despues pa Santana Catolico Pastoor de Vries.

Nos disculpa si den nos tristesa nos por a lubida algun famia of conocir.

Nos ta lamenta cu despues di entiero nos no ta ricibi bishita di condolencia na cas.

Lo tin un box pa fundashon Hospice Atardi