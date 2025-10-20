Ningun hende no sa ki dia ta e dia of ki ora ta e ora
Ni angelnan den shelo ni e yui di hende no sa
Dios Tata so sa esey ( Marco 13.32 )
Conforme cu Dios su boluntad, despues di un lucha cortico,nos ta anuncia fayecimento di nos mama, ruman, wela. Tanta y companje:
Sra. Magdalena Croes-Dirksz
Miho conoci como “Nena of Magda”
*29-05-1953 – ✞15-10-2025
Na nomber di su:
Mayornan: †Ricardo y † Leoncita Dirksz
Madrasa: Vda. Dolores Diaz Dirksz
Esposo : † Eleuterio Croes ( Tei of Theo )
Yiunan: Chayenne ( Chayo ) Croes
Leoncita ( Lola ) Croes
Companje : Juan Marin
Nieto y nietanan: Dayenne y Gilbert, Joel y Ixanja, Ricardo, Dion, Sandrick, Xavier
Bisanieta y Bisanietonan : Diangela, Divienne, Rijendrick, Jendrick, †Rendrick Sandriliane, Jenise, Joël-ann
Rumannan:
Lucas( Hermans ) y † Antonia Dirksz-Greaux
Teresa ( Sita ) y Vicente ( Nacho ) Greaux-Dirksz
† Laurencio ( Yenky ) y Lucia ( Rika )Dirksz- Werleman
Vda Egidia ( Gidia ) y †Poly Geerman-Dirksz
Marco ( Maiky ) Geerman na Hulanda
Madrina : Filomena Dirksz
Swa y Cuñanan:† Jose Dirksz y famia
†Ale y VdaCornelia Croes-Werleman
†Adela Croes y famia
† Carmen Croes y famia
† Leonardo ( Nadi ) y Vda Maria Croes-Geerman
Paulino y † Reinilda Croes-Dirksz y famia
†Ana y Vdo. Benito Werleman-Croes y famia
Ciriaco Croes
†Chelo y vda. Maria Croes-Dirksz y famia
Sobrino y Sobrinanan: Alicia, Erick, Olivia, Ortencia, Righer, Shantal, Gibby, Pierre, Jamille, Leomar, Eugene, Emerly, Ederline, Maiky y nan famianan
Hijanan: Alicia, Dochi, Juni, Ederline, Leonard, Fernando y nan famia
Tanta y omonan, primo y primanan,comer y compernan
Amigo y amiganan hopi pa menciona amigo y amiganan di Karaoke , su grupo di Happy Heart y Movemiento ta Bida, bisiñanan, conocirnan y demas famianan:
Dirksz, Croes, de Cuba, Werleman, Greaux, Geerman, Loefstop, Winterdal, Maduro, Diaz, Kemp,
Villalobos, Marin y demas famia.
Ta invita pa Acto di Condolencia y Entiero:
Condolencia diamars 21 Oktober 2025 dim 6pm pa 8pm na Olive Tree Funeral Care & Crematory na Piedra Plat 27Z
Acto di Entiero ta diaranson 22 Oktober 2025 di 2pm pa 4pm na Misa Inmaculada Concepcion na Santa Cruz y despues pa Santana Catolico Pastoor de Vries.
Nos disculpa si den nos tristesa nos por a lubida algun famia of conocir.
Nos ta lamenta cu despues di entiero nos no ta ricibi bishita di condolencia na cas.
Lo tin un box pa fundashon Hospice Atardi