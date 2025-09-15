Nos ta anuncia fayecimento di
Rudia Werleman
December 18 1962 – September 5 2025
“Señor ta mi wardador, mi’n tin falta di nada.
Den cunucu di yerba berde e ta ponemi sosega.
E ta hibami na awa trankil, pa mi bolbe haña forsa”.
Salmo 23
Den nomber di su yui:
Aletha & Joshue Mosquera Bermudez
Manera su yui:
Alex Wernet y famia
Alexienne & Nelson Sanchez Salas y famia
Hiram & Jeanine Zievinger y famia
Nietanan:
Monserrath Wernet & Alaïa Mosquera Bermudez
Manera Ruman: Pastor Reynerio Nares
Rumannan:
Margarita & Peter Groen
Justina & Robert Croes
Maria Werleman
Nevia & Silvester Werleman
Sita Werleman
Lia & Oscar Santana
Juliette & Leticia Heyliger
Frank & Jeanette Werleman
Pedro Werleman
Leo Werleman
Mety & Juliette Werleman
Pablo & Julieta Werleman
Tata di su yui:
Alejandro Wernet
Madrina y tanta: Alta Croes
Ihanan: Claudette, Melisa & Marienne
Tur omo y tantanan y demas famia
Alex Geerman, casa y famia
Luduina Boekhoudt
Silvia Boekhoudt
Famia Kelly
Amigo(a) di cas: Nilsa, Sofia, Jeanpaul, Lilibeth, Lidia, Raquel, Rosa, Corine, Melinda, Tico, Maria y rumannan di catecumenado
Tur subrino y subrinanan: Gregory, Rachelle, Claudette, Gwendy, Gibi, Gerald, Giovanny, Giandrick, Checo, Joanne, Jaritza, Javier, Samantha, Carlos, Heidi, Ronald, Jerson, Derrick, Jean-Carlos, Maria- Anshelica, Alex, Cristally, Marienne, Melony, Ismael, Jordy, Dayrick, Joelly, Joella, Rachel, Melisa, Paola, Xavier y Sulaica.
Tur primo y primanan y demas famia
Su sobre sobrino y sobrina y demas famia
Famia: Werleman, Geerman, Wernet, Groen, Mosquera Bermudez, Croes, Santana, Vingal, Nares, Holsman, Croes, Koolman, Boekhoudt, Lacle, Kelly Krozendijk y Tromp.
Condolencia:11,12,13,14 y 15 september 2025 di 8-9or na Sero Biento 20 C
Ta invita pa acto di entiero cual ta tuma luga diamars 16 september 2025. Nos difunto Rudia stima lo reposa for di 2or pa 4or na Misa Inmaculada Concepcion na Santa Cruz, despues nos lo hiba Rudia sosega na santana catolico di Santa Cruz.
Nos ta lamenta cu despues di entiero nos no ta ricibi bishita na cas.
Nos disculpa si den nos tristesa nos por a lubida di menciona cualkier miembro di famia.