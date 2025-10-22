“Señor ta mi Wardador, mi’n tin falta di nada; Den kunuku di yerba berde, E ta pone mi sosega.
E ta hiba mi na awa trankil, pa mi bolbe haña forsa. E ta guiami den caminda drechi fiel na su nomber.” Salmo 23
Cu inmenso tristesa na nos curason, pero conforme cu Dios Su boluntad y hopi agradecido pa tur locual nos defunto stima a nifica pa nos, nos ta participa cu a bay sosega den brasa di Señor, nos mama, ruman, tanta. Wela y bisawela:
Paulina Teresa Laclé – Frank,
miho conoci como Naachi.
Ex trahado di Wescar,
voluntario na Parokia Santa Anna,
tesorera di Comision Santana Noord.
*02-03-1951 † 18-10-2025
Na nomber di su esposo: Francisco Laclé
Yiu stima: Nanette Vingal-Laclé y esposo Sherwin Vingal
Nietanan stima: Thaïsha Croes y pareha Marvin Jr. Kelly
Kendrah Vingal
Bisanieta stima: Mia Kelly
Rumannan: Faustina Frank
Samuel (Nel) Frank y esposa Seagrid Frank-Ras
Rafael (Fai) Frank y esposa Carmen Frank-Semerel
Ruben (Bencho) Frank y esposa Igidia Kelly
Raquel Croes-Frank y esposo Felipe Croes
Sobrino (a) nan: Nancy, Ransley y Fredley Tromp y famia
Susan, Geraldine y Ricky Frank y famia
Lisette Giacobbe-Frank, Kenny y Andy Frank y famia
Siglai y Trina Frank y famia
Rafeli, René y Rona Croes y famia
Michel Frank, Desirée y Henna Daal y famia
Swa y cuñanan Mario (Mai) Laclé y esposa Rosa Laclé Rosel
Jolanda Laclé y yiunan
Louis Laclé y esposa Lidia Laclé de Cuba
Thomas (Tommy) Laclé – Judith Ras
Aurora del Prado – Laclé y Mario del Prado
Ronnie Laclé y Marlene Laclé Semeleer
Benito (Nito) Laclé y pareha Marglin Gonzalez
Su iha: Jeffrey Croes y famia
Amigo-(a) nan di cas te na ultimo: Mena Riderstaat, Carmen Soliana, ex coleganan di Wescar, Star Aruba, Starcon, comision santana Noord y pastorie Santa Anna.
Nos disculpa, si durante nos tristesa, nos por a lubida un of otro famia.
Ta invita tur famia, amistad y conocirnan pa e acto di entiero, cual lo tuma luga Diasabra 25 di october 2025 pa 2or – 4or pm di atardi na misa Santa Anna na Noord y despues ta sali pa santana Catolico na Noord.
E restonan mortal di Paulina lo ta reposa for di 2’or di atardi den misa Santa Anna na Noord.
Nos ta aprecia cu na luga di flor of krans, por haci un donacion pa Misa Santa Anna. Lo tin un box disponibel den misa.
Nos ta lamenta cu despues di entiero, nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.