Serka Dios so mi alma ta na pas, ta di dj’e mi salbashon ta bini. E so ta mi baranca i salbashon, mi forti – nunka lo mi tambalia!
Juana Kelly – de Cuba
Cariñosamente yama Juanita, Madu, Papoes
*08-31-1935 †10-10-2025
Na nomber di
Su yiunan:
Zorina Kelly
Damian Kelly
†Rufino y Francia Kelly
Su nieto/a nan:
Darren y Layrenne Kelly – Flanegin
Francianne y Ference Albertsz – Kelly
Abigail y Nicholas Rosado – Figaroa
Brandon Lee Kelly
Bisanieto/a nan:
Xenia, Noah, Timothy, Z-Nova, Zavon, Alaïa
Rumanan:
†Crecencio
Miguel
†Agnes
†Ignacio
†Alberto
†Pablo
Carmen y famia
†Guillermo
Theresita y famia
Cuñanan cu ela stima mane ruman:
Brigida Croes
Filomena Vrolijk
Sobrino y sobrinanan, Primo y primanan, swa y cuñanan, ihanan, comer y compernan, amistadnan di centro Kibrahacha, y demas famia
Na nomber di esun cu a cuide cu amor y cariño:
Carmen Rodriguez
Su fuente di alegria:
Kota Koppetje Krauw
Demas famia nan
Kelly, de Cuba, Giel, Franken, Figaroa, Rosado, Albertsz, Flanegin, Krozendijk, Wout, Gonzalez, Vrolijk, Croes
Si den nos tristesa nos por a lubida algun persona of famia nos ta pidi nos mas sincero disculpa.
Acto di entierro ta tuma luga Diamars, Oktober 21, 2025. Entre 2’or y 4’or di atardi na The Olive Tree Funeral Care & Crematory na Piedra Plat 27Z despues lo Sali pa santana catolica na Paradera.
Famia ta desea pa bisti colornan alegre