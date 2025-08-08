“Señor ta mi Wardador, mi’n tin falta di nada; Den kunuku di yerba berde, E ta pone mi sosega.
E ta hiba mi na awa trankil, pa mi bolbe haña forsa. E ta guiami den caminda drechi fiel na su nomber.” Salmo 23
A fayece inesperadamente :
Franklin Adriaan Lejuez
mihor conocí como “Lilin”
*07-01-1960-†06-08-2025
Na nomber di su tata: † Cecil Ethelberth Lejuez
Su mama: † Brunilda Lejuez-Rasmijn
Su ruman: Roland “Stone” y Ruth Lejuez-Laclé
Mescos cu ruman: Enriquetta Loopstock, Nivia Loopstok
Su tanta y omonan:
†Anibal Rasmijn y famia
†Beatrix Danje y famia
†Hermogene Rasmijn y famia
†Maria Rasmijn y famia
†Marcela Quant y famia
†Catherin Krozendijk y famia
†Josepha Maduro y famia
†Felipe Rasmijn y famia
†Lorenzo Rasmijn
†Angilio Rasmijn y famia
† Cleotano Rasmijn
†Nicolaas Rasmijn y famia
†Leslie Lejuez y famia
†Sidney Lejuez y famia
†Wilfred Lejuez y famia
+Neville Lejuez y famia
Clement Lejuez y famia
Fransisca van der Zee-Lejuez y famia
Philimena Gitoroemaskso y famia
Tantanan grandi: Dela y Maria Werleman
Tur prima y primonan na Aruba, Sint Maarten, bisiñanan y concirnan
Famia: Lejuez, Rasmijn, Lacle, Maduro, Weller, Filiciana, Arends, Geerman, Quant, Werleman,
Krozendijk, Danje, Loopstok, Giel, Delaney, Peterson, Vlaun, van der Zee
Acto di entiero lo tuma lugar na misa Inmaculada Concepcion Santa Cruz diamars 12 di augustus 2025 di 9or am pa 11or am di mainta y despues lo sali pa santana Catolico Santa Maria na Santa Cruz
Nos ta pidi disculpa si den nos momento di tristeza nos por a lubida di menciona algun nomber di famia.
Un donacion na Wilhelmina Kankerfonds lo ta altamento aprecia.
Nos ta lamenta cu despues di entiero nos lo no ricibi bishita di condolencia na cas.