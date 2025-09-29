Cu honda pena, pero conforme cu boluntad di Dios .
Nos ta Participa cu a muri na Boneiro
Sra. Elvira Bernadina Thielman-Tromp
*28-05-1947 † 04-08-2025
Nomber di cariño : “Via”
Na nomber di su casa: Amancio Thielman
Mayornan: † Jose(Jo) B. Tromp y † Faricia(Rika) Tromp-Jacobs
Rumannan: Eddy Tromp y † Betty Tromp-Lacle y yuinan
†Marieta(Jeta) Tromp y yuinan
Anny y Clyde Arendsz-Tromp y yuinan
Glenda Tromp
Leo Tromp (Hulanda) y yuinan
Ito y Miriam Tromp-Ochoa y yuinan
Jenny y Dilip Chatani y yuinan
Yui stima: Avinash Chatani
Mescos ruman: Farid y Suzy Ayubi (Boneiro)
Omo: Rosimbo (Chimbo) y Pina Jacobs y yuinan
Tur: Subrino/a nan y nan famia
Primo y prima nan
Swa y Cuña nan na Boneiro
Hija nan (Aruba y Boneiro)
Demas famia: Thielman, Tromp, Jacobs, Arendsz, Ochoa, Chatani, Lacle,
Romero, Jansen, Henriquez, Arends, Bislip, Kock, Danies, Webb, Wolter, Giel, Illis, Alberts, Frans, Dijkhof, Zimmerman, Vrolijk, Dania, Zievinger.
Oportunidad pa condolencia ta diasabra 4 Oktober 2025 di 9 or-11or A.M.
Lugar ta Olive Tree Funeral Care & Crematory na Piedra plat 27-Z
Pa 11 or A.M famia lo hiba “Via” pa Santana Katholico na Paradera
Cremacion a tuma lugar na Boneiro riba 10 augustus 2025.