“Señor ta mi wardador, pues mi’n tin falta di nada. Den cunucu di yerba berde e ta ponemi sosega. E ta hibami na awa trankil, pa mi bolbe haña forsa”. Salmo: 23
Cu inmenso tristeza den nos curason pero hopi agradecido pa tur loke e la significa pa nos, tur loke nos a comparti cun’e nos ta anuncia fayecimento di nos tata, suegro,welo, bisawelo, tatarawelo, ruman, primo,omo y amigo, cu a fallece na edad di 89 anja:
Sr. Donald Lionel Wever
Mihor conoci como: Nel of Panel
*11-12-1935 – †06-09-25
Mayornan :
†Aureliano (Mo yeye) y †Machi Rosa Wever-Blanco
†Esposa: Candida Emma Wever-Harms
Yuinan:
Virginia Wever
Rosa y Franklyn Carolina – Wever
Daniel y Giorgina Wever – Llamo Mesa †Randolph y Myria Wever – Tromp
Mirla y Rafael Montero – Wever na St. Maarten
Angeline Wever y Gerton Van de Logt na Hulanda
Rumanan:
†Dufi y †Ana Wever y juinan
Maiky y Mireila y juinan
†Jeta y †Yoy Everon Wever y juinan
†Maria Wever y juinan
Jean Wever y Tie Everon y juinan
Nieto, nietanan, bisanietonan, tataranietonan, sobrino y sobrinan, primo y primanan, Swa y cuñanan, demás famia, amigonan, bisiñanan y conocirnan.
Ta invita tur famia, amigo, bisiña y conocirnan pa asisti na acto di entierro día 13 di September 2025 di 2or pa 4or sigi pa un respons na misa Birgen di Fatima na Dakota.
Y despues lo Sali pa Santana católico de Vries na Santa Cruz.
Oportunidad pa condolencia diabierna 12 di september na Olive Tree funeral Care & crematory Pierdra Plat entre 7’or – 9’or anochi.
Despues di entiero nos no ta ricibi condolencia na cas.
Enbez di krans y flor lo tin un box disponibel pa un bon causa.
Nos kier pidi nos discula si nos por a lubida un of otro famia den nos tristeza.