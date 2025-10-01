Salmo 131
“Serca Dios mi ta na paz
manera un yiu serca su mama.”
Cu dolor na nos curason pero conforme cu boluntad di Dios nos ta anuncia fayecimento di nos ser stima:
Aniceto Ricardo Deluvia
mihor conoci como “Dian”
*03-04-1932-†28-09-2025
Su mayornan den feliz memoria: Jacinto y Maria Margaritha Deluvia-Croes
Na nomber di su:
Esposa: Mamerta “Metty” Deluvia- Angela
Yiunan:
Tirso y Omayra Deluvia-Geerman y yiunan
Richard “Cay” y Estevania Deluvia-Quandt y famia
Harold “Jochi” Deluvia y famia
†Siria y Pedrito Dirksz-Deluvia y famia
Rolando “Chai” y Lumena Deluvia-Thodé y famia
Ludwina Werleman y Mathurin Semeleer y famia
Francisco “Adri” y Evelina Werleman-Loopstok y famia
Haime “Macay” y Ina Werleman-Croes y famia
Asintho “Chin” y Yamileth Werleman- Andrade y famia
Tineke y Anthony Jansen-Werleman y famia
Nietonan y nan respectivo famia: Ilen, Nerissa, Rosanne, Micheline, Jimmy, Genard, Renard, Ruthmila, Sheila, †Jeanine, Rayon, Quansia, Luandho, Lisette, Kendrick, Aldrick,Joanne, Milton, Hildward, Arthur, Chayenne, Jennifer, Jerianna, Richinel, Annely y Cindy,
bisanietonan y tataranietonan
Rumannan:
†Paulina y †Juan Henriquez-Croes y famia
†Dora y †Pablo Werleman-Croes y famia
†Violeta “Leca” Petrochi-Deluvia y famia
Mario “Mamay” Deluvia
†Medardo “Mechi” Deluvia y famia
†Jose Maria “Jo” Deluvia
Swa y cuñanan:
Pedro Angela y famia
Maria Angela y famia
Ludwina Angela- Hernandez
Manera yiu: Emiliano Tromp
Consuegra: Atanasia Geerman-Geerman
Subrinonan, primonan, bisiñanan y bon amigonan.
Demas famia:
Deluvia, Croes, Angela, Werleman, Dirksz, Jansen, Henriquez, Boekhoudt, Ridderstap, Arends, Erasmus, Thijzen, Geerman, Petrochi, Maduro, Pereira, Inocencia, Coffy, Dania, Tromp, Quant, Dabian, Flanegin y Agumbero.
Ta invita pa e acto di entiero cual lo tuma lugar diabierna 3 di october 2025 di 1:00-4:00 p.m. na Olive Tree Funeral Care & Crematory na Piedra Plat 27Z.
Despues lo sali pa santana catolico Pastoor Kranwinkel na Paradera.
Nos disculpa si den nos tristesa nos a lubida di menciona algun nomber..
Nos ta lamenta cu despues di entiero nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.