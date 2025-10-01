Salmo 131

“Serca Dios mi ta na paz

manera un yiu serca su mama.”

Cu dolor na nos curason pero conforme cu boluntad di Dios nos ta anuncia fayecimento di nos ser stima:

Aniceto Ricardo Deluvia

mihor conoci como “Dian”

*03-04-1932-†28-09-2025

Su mayornan den feliz memoria: Jacinto y Maria Margaritha Deluvia-Croes

Na nomber di su:

Esposa: Mamerta “Metty” Deluvia- Angela

Yiunan:

Tirso y Omayra Deluvia-Geerman y yiunan

Richard “Cay” y Estevania Deluvia-Quandt y famia

Harold “Jochi” Deluvia y famia

†Siria y Pedrito Dirksz-Deluvia y famia

Rolando “Chai” y Lumena Deluvia-Thodé y famia

Ludwina Werleman y Mathurin Semeleer y famia

Francisco “Adri” y Evelina Werleman-Loopstok y famia

Haime “Macay” y Ina Werleman-Croes y famia

Asintho “Chin” y Yamileth Werleman- Andrade y famia

Tineke y Anthony Jansen-Werleman y famia

Nietonan y nan respectivo famia: Ilen, Nerissa, Rosanne, Micheline, Jimmy, Genard, Renard, Ruthmila, Sheila, †Jeanine, Rayon, Quansia, Luandho, Lisette, Kendrick, Aldrick,Joanne, Milton, Hildward, Arthur, Chayenne, Jennifer, Jerianna, Richinel, Annely y Cindy,

bisanietonan y tataranietonan

Rumannan:

†Paulina y †Juan Henriquez-Croes y famia

†Dora y †Pablo Werleman-Croes y famia

†Violeta “Leca” Petrochi-Deluvia y famia

Mario “Mamay” Deluvia

†Medardo “Mechi” Deluvia y famia

†Jose Maria “Jo” Deluvia

Swa y cuñanan:

Pedro Angela y famia

Maria Angela y famia

Ludwina Angela- Hernandez

Manera yiu: Emiliano Tromp

Consuegra: Atanasia Geerman-Geerman

Subrinonan, primonan, bisiñanan y bon amigonan.

Demas famia:

Deluvia, Croes, Angela, Werleman, Dirksz, Jansen, Henriquez, Boekhoudt, Ridderstap, Arends, Erasmus, Thijzen, Geerman, Petrochi, Maduro, Pereira, Inocencia, Coffy, Dania, Tromp, Quant, Dabian, Flanegin y Agumbero.

Ta invita pa e acto di entiero cual lo tuma lugar diabierna 3 di october 2025 di 1:00-4:00 p.m. na Olive Tree Funeral Care & Crematory na Piedra Plat 27Z.

Despues lo sali pa santana catolico Pastoor Kranwinkel na Paradera.

Nos disculpa si den nos tristesa nos a lubida di menciona algun nomber..

Nos ta lamenta cu despues di entiero nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.