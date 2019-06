Olimpiada Escolar 2019 a clausura cu broche di oro

Despues di un luna deportivo, yena cu emocion y alegria, por bisa cu sumo placer cu Olimpiada Escolar a clausura cu broche di oro. Un olimpiada cu a haya su representacion simbolicamente di Aruba su naturalesa, a carga e nomber di ‘Un homenahe na nos Tera y nos Naturalesa’.

E evento di olimpiada escolar a wordo descontinua algun aña atras y e efecto negativo cu esaki a trece cu ne tabata notabel. Pa es motibo, Minister Dangui oduber a duna di conoce cu bou di e maneho nobo di deporte, a percura pa trece esaki bek, pa por stimulando deporte cerca nos hobennan. Na banda di esey a uza e evento aki pa por duna un conscientisacion na nos hobennan riba e parti di ecologia, como tambe a tuma e oportunidad pa duna reconocemento na Rufo Kelly, un persona cu a aporta grandemente na deporte escolar.

Durante e clausura bunita di Olimpiada Escolar Betico Croes 2019, Minister Dangui Oduber a expresa su gratitud na cada un cu a forma parti di e organisacion, como tambe na cada participante. “Deporte ta algo indispensabel den nos comunidad, principalmente pa nos hobennan. E ta un orguyo pa mira e esfuerso haci door di cada docente, mayor y mas cu claro tur studiante cu a participa den e olimpiada. No solamente boso ta representa boso scol, sino cu boso ta representa un futuro briyante pa Aruba”, e mandatario a expresa. Minister Dangui Oduber a yama danki na e 42 scolnan cu a participa den e 14 diferente disciplinanan deportivo. Despues di a paga e candela di olimpiada, a keda anuncia cu lo sende esaki bek dia 15 di mei 2020. Otro anja minister Oduber a sigura cu lo ta aun mas grandi cu e anja aki pa di e forma aki stimula participacion activo di nos muchanan den deporte.

E premiacionnan di Olimpiada Escolar Betico Croes 2019 ta como lo siguiente:

Overall Winners:

Scol Preparatorio – Colegio Conrado Coronel

Scol Basico – Colegio Sagrado Curason

Scol Avansa – Colegio Arubano

2nd Place Overall:

Scol Preparatorio – Jacinta Kleuterschool

Scol Basico – Scol Basico Washington

Scol Avansa – Maria College

3RD Place Overall:

Scol Preparatorio – Scol Preparatorio Cacique Aterima

Scol Basico – Mon Plaisir Basisschool

Scol Avansa – La Salle College

MVP Scol Preparatorio – Aldrion Maduro di Colegio Conrado Coronel

MVP Scol Basico – Vince Ramada di S.P. Kudawecha

MVP Scol Avansa – Braeden van Spaandonk di Colegio San Nicolas

Docente Mas Activo – Rene Kannegieter di S.P. Kudawecha

