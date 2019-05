Olimpiada Escolar 2018 – 2019 den ful su gloria

Olimpiada Escolar ta cuminsa diabierna 24 di mei cu un desfile di scolnan como tambe un glorioso apertura pa 5:30 di atardi. E Olimpiada Escolar tin un participacion di aproximadamente 1800 mucha di 41 scol. Despues di e apertura ta sigui cu un torneo di futbol na unda Pius X School lo bataya contra Colegio San Hose y na mes momento S.B. Washington lo mido forsa cu Colegio Pastor Kraanwinkel. Diasabra 25 di mei e competencia di e Olimpiada Escolar ta continua cu deporte di futbol di sala na Centro Deportivo Betico Croes y lo tin competencia di landamento na Piscina Olimpico Rolly Bislick cu un total di 200 mucha registra cuminsando pa 3’or di atardi.

Programa

Diabierna 24 di mei 2019 :

5:00 – 7:30 pm: apertura oficial na C. D. Guillermo P. Trinidad.

7:30 – 8:00 pm: fubol categoria B – mucha homber na C. D. Guillermo P. Trinidad.

Diasabra 25 di mei 2019:

9:00 am -1:30 pm: futbol sala categoria C – mucha homber na C. D. Libertador Betico Croes.

3:00-7:00 pm: Landamento categoria A y C na Piscina Olimpico Roly Bisslik.

Diadomingo 26 di mei 2019:

3:00 -6:00 pm: semifinal y final futbol di sala categoria C – mucha homber na C. D. Libertador Betico Croes.

Dialuna 27 di mei 2019:

3:00 – 4:30 pm: trefbal categoria A y B – Mucha muher na Centro Deportivo Playa.

3:00 – 4:45 pm: futbol categoria C – mucha muher y mucha homber na C. D. Libertador Betico Croes.

Diamars dia 28 di mei 2019:

3:00 – 4:30 pm: trefbal categoria A y B – mucha muher na Centro Deportivo Playa.

3:00 – 4:45 pm: volleybol categoria C – mucha muher y mucha homber na C.D. Libertador Betico Croes.

Diaranson dia 29 di mei 2019:

3:00 – 4:30 pm: final trefbal categoria A y B – mucha muher na Centro Deportivo Playa.

3:00 – 4:15 pm: final di volleybol categoria C – mucha muher y mucha homber na C.D. Libertador Betico Croes.

Por sigui tur actividad di e Olimpiada Escolar atrabes di nos pagina Facebook IBiSA Aruba, Instagram IBiSA Aruba y documentalnan ariba Youtube IBiSA Aruba.

