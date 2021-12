E supermercado mas grandi aki na Aruba tin su ofertanan pa Celebra aña nobo. Oliebollen, Surtido bon gestock di Champagne, bebida y snacks manera tempera, salada, webo yena, bolo, soesjes yena y hopi otro ofera mas valido te cu dia 31 di December 2021. Celebra cu nos tremendo ofertanan special:

Gif specials

Pa mas oferta Click https://shop.lingandsons.com/collections/new-years-deal-2021

Horario special

Ling & Sons Food Market ta habri awe 30 di December 2021 te cu 9’or di anochi y Diabierna 31 di December Lo ta habri di 7:30 AM pa 5:00 PM.

Un rato prome cu 12’or di merdia Ling & Sons lo tira su pagara.

Ultimo siman pa participa pa Gana e garoshi di oro : 1 aña di compras gratis!

Clientenan tin te cu dia 4 di Januari 2022 ainda pa participa pa gana e garoshi di oro, 1 aña di compras gratis pabo y pa un fundacion caricativo. Bo ta participa pa gana cu cada compra di 50 florin of cu compra di e marcanan participante: Heineken, Schick, Absolut Vodka, Jp Chenet, Old Parr, Badia, Dark Horse, Helados Bon, Malibu, Protex, Josh, Mezzacorona, Beep, Colgate, Apothic, Ponche Caribe, Pepperidge Farm, Kettle Chips & Capecod Chips (Hapcor)

Clientenan VIP ta ricibi dobbel tickets! Pa bira miembro ta gratis. Simplemente registra na customer service of online via shop.lingandsons.com

Ling & Sons Food Market ta desea pueblo di Aruba un prospero aña 2022. Follow Ling & Sons Food Market via facebook of instagram.

