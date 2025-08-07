Durante un conferencia di prensa sr Jhon Tromp di Old School Bikkers a duna di conoce cu nan tin un programa cu yama Helping the Helpers, unda foi aña pasa hunto cu Womes Club den nan proyecto a recauda fondo di 45 mil florin cu support di dos empresa. E aña aki Old School Bikkers Aruba, ta bay bin pa yuda e dos Leonnan den nos comunidad tanto Lions Aruba y One Happy Island Aruba cu nan proyectonan cu nan ta bay tin pa yudanan. E evento mes ta cuminsa desde e siman aki unda ta duna e ticketnan lo keda anuncia. Lo bay tin como rifa un bunita Harley Davidson 120th aniversarion di 2023 cu actualmente tres mil so a keda traha na mundo y anos tin e prefilegio di tin 45 na Aruba, Jhon a bisa cu pa solamente 25 florin pa ticket y bo por gana e harley, lo bay tin di dos premio cu ta dos mil florin y e di tres premio ta mil florin.
Desde awe caba e evento ta cuminsa y 6 september na Balashi garden lo tin e evento grandi pa support e dos club di Leon cu nan jacket geel y pa 25 florin por gana e harley.
Foi Kibrahacha dal un buelta cu e brommernan y asina lo yega na Balashi garden, lo bay tin banda NFuzion, dj y bar y cushina bon surti. Ta bay tin doorprize adicional dia 6 september.
E rifa mes lo keda saca 29 di maart 2026 via sorteo di Diario.
Junior Arends di One Happy Island Lions Club a hiba palabra y a bisa di ta contento di a keda considera y participa den e campaña pa recauda fondo y mira con organisacionnan ta uni pa recauda fondo pa cumpli pa locual te necesidad den comunidad. Lions Club Internacional ta esun di mas grandi na mundo cu 1.4 miyon miembro y na Aruba nos tin dos Lions Club cu ta complementa hunto cu otro y duna servicio y trabounan na comunitario y unda tin necesidad.
Nos ta aprecia gesto di e tres club di servicio di bikkers y nos ta haci apelacion na comunidad ora di mira nos jacket geel riba caminda y duna nos boso sosten, pasobra e sosten aki ta un inversion cu bo tin oportunidad pa gana un bunita harley y bo ta contribui ne clubnan di servicio.
Edmar Lopez di Aruba Lions Club ta gradici ne fundacon di Old School Bikkers pe confiansa, nos tin varios proyecto ta haciendo y a haci tambe. Aruba Lions Club semper t’ey pa yuda tur hende den necesidad. Nos lo bay tin diferente actividad cu lo bay organisa durante aña.