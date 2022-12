For di 24 di december tin un Arubiano masculino deteni / secuestra pa guardianan Venezolano. E persona aki a bay pasa su vakantie cerca su casa y den bus rumbo bek pa e ciudad pa e bay airport, guardianan a para e bus cu tur hende aden y aki a detene e Arubiano y algun persona mas. Menasanan a cuminsa bin momento cu guardianan a coba den telefon di e persona. A menasa mas cu 2000 dollar si no ta entrega e persona aki pa bay den libertad. Tanto abogado y hues ta pidiendo miles di dollar y si no duna e placa no ta laga e persona aki den libertad.

Segun informacion cu nos a ricibi ta, familiar a manda paga y guardianan ta menasa di no ta laga e persona den libertad y ta pidi mas.

Esaki ta un bon motibo y mas cauteloso prome cu kier habri frontera si kier habri esaki aereo, pasobra ta bay haya hopi di e tipo di actonan aki unda guardia kier saca placa for di un Arubiano y si bo nenga nan ta detenebo bin cu jen di excusa y nan semper ta sali gana pidiendo miles di dollar. Mientras cu tin un grupo aki na Aruba ta criticia cu Aruba ta abusa di e personanan cu ta bin cu lancha, aki ta un caso bibo con Venezuela ta abusa y e tipo di violacion di derecho humano.

( tur informacion aki masnoticia tine confirma debi a papia cu esnan di familiar y ta un persona conoci aki na Aruba )