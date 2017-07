OJ Simpson ta sali liber despues di 9 aña cera

NEVADA, Merca – Un Nevada Parole Board a otorga OJ Simpson libertad, despues cue ex hungado di NFL a pidi disculpa, ela bisa cu e tabata un preso modelo y a priminti cu e no lo tin conflicto una bes liber.

“Mi a sirbi mi tempo,” el a bisa. “Mi a haci’e mas respetuoso y bon cu un hende por haci.”

Simpson a sirbi nuebe aa di un sentencia di 33 pa un robo arma y secuestro na Las Vegas na 2007. E ta spera di wordo libera na October.

Awo cu 70, Simpson a aparece alerta, comprometi y rapido den smile, a laga un bon hari sali, ora cu e presidente di e parole board,Connie Bisbie accidentalmente a bisa cu e tabata tin 90 aña. “E ta sinti asina,” el a bisa, hariendo.

Ainda, na e audiencia, el a mustra su responsabilidad pa e crimen na Vegas y a bisa cu el a wordo instiga pa esnan rond di dje, kendenan a habri riba dje den corte.

“Desafortunadamente, nan a haya un “get-out-of-jail free card”, ora cu nan a bisa “OJ a bisami pa haci’e.”

Simpson ta conoci pa a sali liber di su acusasionnan na 1995 den e asesinato cruel di su ex casa Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman, den cuala wordo yama “e huicio di siglo.”

Aunke cu tabata 22 aña desde cu e no a wordo haya culpabel, temanan di asesinato di husticia criminal y e careda y confianza den polis, celebridad y violencia domestico, ta keda remarcablemente resonante den e cultura moderno.

“Nos ta papia riba OJ manera cu e storia ta OJ,” periodista Celia Farber a bisa na finaldi e documentario “Made in America.” “E storia ta OJ y anos.”

