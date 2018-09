Oil & Gas Industry Desk uitzendburo pa sub-contratistanan?

Siman pasa nos por a tuma nota di un publicacion di e asina yama Oil & Gas Industry Desk na unda ta mustra e tipo di trahadonan cu tin mester den e proyecto di rehabilitacion di e up-grader cu Citgo tin dos aña ta bezig cun’e. Na prome bista no ta mustra cu tin nada malo cu esaki, pero e gobierno actual parce di a pega cu e mesun mala mania di corupcion cu esun anterior pasobra tin indicacion cu aki tambe tin “gato escondido”!

Normalmente ta publica e vacaturanan cu tin y esunnan cu ta kere cu nan ta cumpli cu e rekisitonan por acudi na DPL of den e caso aki na e O&G Industry Desk. Pero kiko nos ta mira?

Loke cu ta resalta ta cu DPL/Gobierno a bira un tipo di uitzendburo pa companianan cu ta interesa pa traha den Citgo y ta hasta a bay asina leu di informa of miho bisa exigi di Citgo cu cua compania nan mester traha cun’e. Enbes cu e vacatura ta dirigi pa personanan interesa den e posicionnan aki, e ta dirigi na “sub contratista” interesa den traha pa Citgo. Esaki NO ta e procedura normal pasobra semper ta personanan capacitá ta ser busca pa e posicionnan, no contratistanan cu por “lever” e personal. Akinan e wega ta sinta paso asina aki ta e unico manera legal cu un grupito incluyendo RDA ta haya control y logra hinca e companianan cu nan tin beneficio directo cune.

E mesun modus operandi den MdM su tempo, na unda MEMCO y despues PMEC a wordo previlegia cu ayudo di e mesun “untouchable” di RDA y di e gobierno anterior.

Nos a yega di bisa caba cu tin un tipo di Cartel den henter e asunto di e up-grader aki. Ta un par di contratista cu diripente a sali for di “nowhere”, ta esnan cu ta haya tur e contractnan e ultimo tempo. E nomber cu ta zona hopi ta esun di GTS Aruba cu segun informacion tin lazonan hopi estrecho cu e “untouchable” di RDA. E compania GTS Aruba diripiente tin un lista cuantioso di personal local disponibel, mientras NIUN di e personanan aki ta traha pa e compania aki. O&G Industry Desk ta bisa e personanan cu ta solicita pa nan acudi serca GTS prome. GTS na su turno ta presenta un lista di experto local na O&G Industry desk. DPL / Gobierno di su banda ta forsa Citgo pa traha cu e companianan aki. E compania manera menciona tin laso estrecho y basta directo cu e famoso duo, esta e “untouchable” di RDA y Herbert Mensche. E ultimo aki a haya un trabou cu tin decenas di ARUBIANO cu tambe por haci esaki. E compania GTS recientemente a haya contracto pa traha e famoso planta di Algea for di RDA sin ningun destaho publico y keto bay ta encarga cu maneha un planta fantasma cu NO ta operacional pero cu SI tin personal diario ta huur cu RDA.

Ta conoci cu na Aruba tin un cantidad grandi di companianan local cu por haci tur e trabounan y duna tur e servicionan necesario. Ta companianan cu semper a cumpli cabalmente den pasado y CITGO sa esaki, pero ta parce cu awor kier kita pan di e companianan aki pa obviamente faborece nan propio grupo. Nos a compronde tambe cu niun contratista local, cu semper a cumpli y cu e experencia necesario, ta hayando trabou directo. Solamente esnan cu ta pertenece na e Cartel di RDA ta dichoso pa haya trabou directo.

E Cartel den RDA ta consisti di por lo menos 2 compania. Banda di e compania GTS, e compania “Herbcat” cu aparentemente no tin ningun experencia den e trabounan di refineria, ta un otro dichoso cu tin contracto directo pa huur personal cu RDA. Obviamente e lo mester ta forma parti di e Cartel tambe.

No lo straña nos cu ya caba a involucra e director nobo di Citgo pa sigui cu e fiesta cu tabata existi den e gobernacion anterior. Di e manera aki hunto cu e “untouchable” di RDA, H.Mensche (cu pa colmo ta un sorto di persona non grata na su propio isla Corsow) y e director nobo di Citgo, sigui “wheel & deal” na nan antoho y awor cu ayudo di e gobierno actual tambe.

Un biaha ta wordo demostra cu nada a cambia ta solamente a cambia e hende of hendenan cu lo haya parti di e bolo. Si no ta di linksom nan lo haya esaki, ta di rechtsom.

ARUBA, QUO VADIS!!

Booshi Wever

Lider UPP

Brazil 163

Aruba, 10 september 2018

